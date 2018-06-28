Хоккей похоронил премьерские амбиции Шапиро? 28.06.2018, 17:08

Семен Шапиро

Существует вероятность, что Лукашенко увидит в отставке Шапиро бегство с тонущего корабля.

В бытность губернатором Минской области Семен Шапиро рассматривался как один из главных кандидатов на пост премьер-министра. На хоккейный фронт его бросили, чтобы вывести любимый вид спорта Лукашенко из отстающих, пишет «Салiдарнасць».

Шапиро взялся за дело и, если бы у него получилось, то перемещение на пост главы правительства наверняка не заставило бы себя долго ждать. Но случилось страшное: на первом же чемпионате мира сборная провалилась в низший дивизион. И хотя Шапиро меньше многих других в этом был повинен, случилась его отставка.

При этом важно, что, по всей видимости, глава хоккейной федерации уволился сам.

После провала на ЧМ-2018 функционер к удивлению многих ушел в отпуск. Министр спорта Сергей Ковальчук даже встал на его защиту: «Человек длительное время не был в отпуске. Вы понимаете, это тоже переживания и моменты. Он такой же человек, как и все. Поэтому к этому тоже надо подходить очень правильно. Не надо писать глупости в газетах о том, что он бросил и так далее».

В четверг Семен Шапиро попытался представить свое заявление об увольнении как красивый жест: «Считаю, что сейчас мне нужно нести за это ответственность, поэтому принимаю мужской поступок — подать в отставку».

Пожалуй, с функционером можно согласиться насчет того, что хоккеем должен управлять человек из этой сферы. Но вряд ли он заставит изменить свои взгляды Александра Лукашенко: нынешний министр спорта – его бывший охранник.

Существует вероятность, что руководитель Беларуси увидит в отставке Шапиро бегство с тонущего корабля. В этом случае чиновник рискует больше не подняться на прежние высоты.