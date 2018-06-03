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Михаил Жемчужный написал откровенное письмо из колонии

  • 3.06.2018, 10:20
Михаил Жемчужный
Фото: RFE/RL

Политзаключенный поблагодарил активистов за помощь в борьбе за свои права.

Политзэк Михаил Жемчужный прислал благодарственное письмо Могилевской областной общественной наблюдательной комисиии. То, что колония пропустила такой документ на волю – редкость, пишет «Могилевская весна».

13 марта областная общественная наблюдательная комиссия, в которой участвует правозащитник Борис Бухель, посетила горецкую исправительную колонию №9. Там уже долгое время содержится политзаключенный Михаил Жемчужный.

Перед этим руководитель белорусского Дома прав человека Татьяна Ревяко обратилась в региональную и республиканскую ОНК с просьбой проверить Горецкую ИК №9, где содержится Жемчужный, поскольку увидела угрозу его жизни и здоровью. По ее информации, 24 января мужчину жестоко избил другой осужденный.

Однако администрация колонии запретила областной ОНК встретиться с политзэком, мотивировав это тем, что у них не хватает полномочий.

Однако результат от приезда комиссии был. Об этом члены ОНК узнали из благодарственного письма самого Жемчужного, которое пришло в конце мая. Приводим вам выдержки из него:

«Благодарю за мониторинг ИК № 9, который значительно облегчил условия моего отбывания наказания.

В горецкой колонии все было заранее подготовлено к приему. На первой личной встрече с начальником колонии в присутствии его заместителей он сообщил, что ему звонили, он все обо мне знает, что я предатель, что я предал Беларусь, что он меня задавит.

С первых минут в ИК №9 я попал под всестороннее давление. Меня направили в отряд №21, где содержится преимущественно молодежь до 30 лет, прошедшая школу малолетней колонии и по 4-6 судимостей. Параллельно в среде осужденных и в Интернет размещались порочащие мою честь и достоинство информация. По поручению и под контролем администрации колонии «лидер криминала» ИК №9 16 августа 2017 года попытался вынести мне «низкий статус». Но я его не признал.

После этого я был вынужден потребовать от администрации безопасных условий содержаний согласно ст. 11 Уголовно-процессуально кодекса Республики Беларусь. Непризнание низкого статуса в жилой зоне колонии грозит мне расправой, насилием со стороны третьих лиц. Поэтому я вынужден находиться уже 10 месяцев в камере ШИЗО (более 180 суток, причем 100 суток подряд) и 4 месяца в помещении камерного типа (ПКТ). По условиям содержания расцениваю это как пытку.

Лидер «криминали» ИК №9 Александр Лисько просил вынести мне низкий статус. Однако данные, чтобы вынести подобный статус мне, не подтвердились. Позже за сотрудничество со спецслужбами Лисько был снят «с должности» и физически наказан соратниками.

По согласованию и под контролем администрации ИК №9 Лисько 24 явнаря 2018 года совершил на меня нападение в санитарной части ИК №9, чтобы свести счеты, как он сказал, «за поломанную жизнь». Позже Лисько перевели в ИК №11.

По факту нападения я написал заявление в прокуратуру Могилевской области, так как Александр Лисько участвовал в подавлении нескольких политзаключенных, включая Николая Дедка.

Проводил проверку советник юстиции Игорь Новолаев. Проверкой установлено лицо напавшее на меня 24 января 2018 года в санчасти ИК №9, мотив нападения. Но ввиду оперативного вывоза нападавшего из ИК №9, во избежание дачи им свидетельских показаний на сотрудников колонии, организовавших нападение, уголовное дело не возбуждалось «за отсутствием общественно опасного деяния». Я согласен с отсутствием опасности для общества в деянии, однако это угрожало моей лично безопасности. Я имею право на защиту личной безопасности. Это я и требую от администрации ИК №9, которая на основании трех моих заявлений обязана предоставить мне безопасные условия содержания, а не выносить незаслуженные взыскания».

К визиту общественной наблюдательной комиссии, по словам Жемчужного, колония отнеслась серьезно.

«Осужденные накануне визита комиссии были построено возле 10-го отряда и им было довделено, что на вопросы про наличие низкого статуса отвечать, что «все находятся в положении равных», что вызвало несогласие основной массы заключенных. Причина – они не хотели даже на словах равняться друг с другом.

В колонии существует жесткая иерархия. Поэтому было решено во время работы комиссии осужденных удалить из отрядов и оставить только специально обученных «встречающих».

По словам Жемчужного, в камеру, куда завели комиссию для ознакомления с жизнью и условиями в ШИЗО/ПКТ, также были посажены специально обученные. Единственный осужденный, который рассказал о нарушениях — щелях в рамах окон и холодной воде в душе — был жестоко наказан.

«К сожалению, мне с вами не удалось встретиться. Я был в камере №24, ждал, был готов, но вас ко мне не завели.

Но вы добились результата. Меня сразу перевели в помещение камерного типа с комфортными условиями содержания, ни в чем не ограничивают при отоварке в магазине исправительной колонии. По инициативе врачей мне сделали биохимию крови спустя три месяца после отравления, а также рентгеноскопию желудка взамен утерянной. По результатам предложили диету. Прекратили придираться к «крошкам на столе» и «паутине за батареями», — сообщил Жемчужный.

Основатель «Платформы» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе — повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.


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