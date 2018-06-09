Жемчужный не сдается 2 Михаил Пастухов

9.06.2018, 12:48

Михаил Жемчужный

Политзаключенный пишет о своих успехах в неволе.

Днями получил письмо от белорусского политзаключенного Михаила Жемчужного. Того самого, который отсидел 100 суток в ШИЗО. Практически без перерывов. Сейчас он отдыхает в ПКТ (помещении камерного типа). Там у осужденных есть право получать и отправлять письма.

ЗЕК МИРОВОГО УРОВНЯ

Михаил Жемчужный пишет о своих успехах в неволе. По его оценке, статья «100 суток в ШИЗО», опубликованная в «БелГазете» 30 января т.г., произвела «неизгладимое впечатление» на лидеров криминалитета Беларуси.

Так что теперь Жемчужный считается «авторитетом». За время пребывания в ИК-9 в Горках (с 17 июля 2017г.), несмотря на применение более 20 дисциплинарных взысканий, он продолжает неистовую борьбу за свои права.

В письме он сообщает, что встречался с адвокатом и узнал о признании его политзаключенным на уровне ООН. Как он пишет, это была его сокровенная мечта со времени срока по делу правозащитной организации «Платформа», оказывавшей юридическую помощь заключенным, в июле 2015г. [формально Жемчужный был осужден по нескольким статьям УК: ч.1 ст.375 (умышленное разглашение сведений, составляющих служебную тайну), ч.1 и 2 ст.376 (незаконные изготовление, приобретение либо сбыт средств для негласного получения информации), ч.1 и 2 ст.431 (дача взятки и повторная дача взятки). - прим.].

Жемчужный знает и то, что к нему не допустили представителей общественной наблюдательной комиссии при главном управлении юстиции Могилевского облисполкома, когда те посещали Горецкую колонию.

Он пишет, что примерно месяц назад, выйдя из ШИЗО, он направил мне одно из писем. Но ни ответа ни привета. А еще доцент-зек высказал в своем письме интересную идею.

ДВИЖЕНИЮ МАТЕРЕЙ НУЖЕН «ОТЕЦ»

Оказывается, Жемчужный любит на досуге почитать «БелГазету». Так, он впечатлился голодовкой матерей, чьи дети были осуждены по ст.328 УК писала в номере от 15 мая т.г.). Ему также понравился материал про «ужесточение жести», где речь шла о готовящихся поправках в кодексы.

И Михаила Жемчужного, как творческого человека, что называется, прорвало - он предложил мне стать «отцом» материнского движения. По его мнению, «там непаханое поле проблем, начиная от дедовщины в армии и кончая правами заключенных в широком смысле слова».

Действительно, кому-то надо стать наставником и лидером возмущенных женщин, у которых власти на долгие годы отняли самое дорогое, что у них есть, - сыновей. С этой утратой матери не могут смириться, зная, что детей посадили за «мелкие прегрешения» (покурил «косячок» и угостил другого, имел при себе или хранил дома «травку» или «дозу», оказался в компании «плохих парней»).

Я поддерживаю справедливые требования матерей и считаю, что каждая жалоба на вынесенный приговор должна быть тщательно проверена. Я - сторонник создания независимой комиссии из авторитетных юристов, которые должны пересмотреть все сомнительные уголовные дела. Выступаю за гуманизацию санкций по ст.328 УК и распространение смягчающего действия поправок на дела прошлых лет.

Однако в роли «отца» материнского движения мне выступать не хочется. Лидером в этом движении должна быть женщина, которая несет в себе боль за незаконно осужденного сына и готова пожертвовать всем ради его спасения. А мы, мужчины, будем рядом, в качестве идейных помощников и консультантов. В нужный момент мы сделаем главное - пересмотрим уголовные дела, на которые укажут матери и осужденные.

Для меня это кажется совсем простым делом. Как только в Беларуси «изменится погода», будет проведена судебно-правовая реформа, обновится состав судов, других правоохранительных органов и начнется массовый пересмотр приговоров. Он будет идти, как правило, в пользу осужденных. И не только по ст.328. По всем категориям дел. Надеюсь, он затронет и приговор в отношении Михаила Жемчужного.

Правда, в таком решении проблемы есть один минус - неизвестно, как долго придется ждать «погоды».

ПУТЬ НА ГОЛГОФУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вернемся к письму сидельца. Зек мирового уровня, ученый и доцент, специалист по жидкому водороду, ранее не замеченный в преступной деятельности, пребывает в ИК-9 в Горках. Давление на него продолжается. У него есть два пути: или перейти в отряд с осужденными, имеющими низкий статус по тюремной градации, или ждать осуждения по ст.411 УК (злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения). Конечно, путь «на Голгофу» для Жемчужного - это ст.411 УК. Как показывает практика, она используется правоохранителями для расправы с особенно строптивыми зеками.

Михаил Пастухов, «БелГазета»