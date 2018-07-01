Лайфхаки в отпуске: путешественники поделились секретами экономии на отдыхе 1 1.07.2018, 18:41

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Ищите билеты на самолет самостоятельно, а не через турфирму.

Экономить на отдыхе нужно с умом и не в ущерб себе. Но кое-какие хитрости всем, кто не хочет остаться после отпуска с дырой в бюджете, выучить все же надо. Журналисты выяснили, как сделать так, чтобы вам и вашему кошельку не было мучительно больно за проведенные не по средствам летние каникулы.

Самое главное — если вы хотите сэкономить, ищите билеты на самолет самостоятельно, а не через турфирму. Это обойдется гораздо дешевле. Правда, возможно, вам придется провести лишние часы в аэропорту пересадки.

Чтобы решить вопрос со связью в чужой стране, этим надо озаботиться еще дома, на родине. Лучший вариант — туристические сим-карты. Пара симок с Интернетом — около 2400 рублей.

Ну а что же еда? Как на ней сэкономить? Лучший выход — вместо дорогих ресторанов питаться уличной едой и свежими продуктами с рынка. А вместо такси, например, если вы в Азии, использовать самый популярный там транспорт — мотороллер.

Стоит сказать и о медицинской страховке. Как бы крепко вы ни держались своего планирования, отпуск за границей — такой аттракцион, что в любой момент можно угодить в пропасть непредвиденных расходов. Прежде чем оформлять страховку, стоит тщательно изучить все пункты договора. Одна из важных характеристик — надежность местного посредника — ассистанса, ведь именно он отвечает за выбор клиники.

Лиза, путешественница: «Лучше всего сотрудничать с теми ассистенсами, которые сотрудничают с международными госпиталями».

А реально ли путешествовать вообще бесплатно? Путешественник Роберто Фернандес доехал до Москвы из Валенсии всего за 400 евро. Три месяца, шесть тысяч километров, котелок, спальник.

Роберто Фернандес: «Я стараюсь сохранить деньги, потому что у меня нет работы и мой бюджет очень маленький».

А россиянка Людмила приехала в Испанию собирать апельсины. Сто евро платит за кровать в общежитии, еще столько же — за продукты. Зато зарплата — 1000 евро. Почти как на даче, только с прибылью и недалеко от моря. Но это не вариант для тех, кто год работал в офисе ради комфорта.

Если в гостинице нет свободных дешевых номеров, не спешите отчаиваться. В наличии могут быть люксы, которые вам, возможно, готовы сдать по цене стандарта. Например, если вы заселяетесь ближе к вечеру. Главное — улыбайтесь, это повысит ваши шансы.