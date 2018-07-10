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Белорусский ученый заявил, что нашел Асгард

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  • 10.07.2018, 9:14
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Филолог из Могилева 10 лет изучал скандинавскую мифологию.

Белорусский ученый Сергей Даниленко из Могилевского института МВД говорит, что нашел Асгард. Причем небесный, по скандинавским мифам, город был реален и находился на юге современной России с начала 6 века до нашей эры, пишет tut.by.

Ученый применил новый подход к изучению темы. Выходит, О́дин «жил» в крепости у берегов Черного моря?

Асгард — небесный город, обитель богов-асов в скандинавской мифологии. Верховным богом и вождем асов является Один.

Сергей Даниленко — профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат филологических наук, доцент, автор более 120 научных трудов, специалист в вопросах социальной мифологии. Реконструкцией мифа о легендарном Асгарде он занимается более 10 лет.

Сергей Даниленко сделал выводы о местонахождении Асгарда на основе анализа античных и средневековых источников и новейших палеоландшафтных данных. В сущности, он доказывает, что Асгардом является давно известный археологам Лабрис (Семибратнее городище).

Семибратнее городище — одно из крупнейших синдских городищ Таманского полуострова расположено на левом берегу р. Кубани в 12 км к западу от ст. Варениковской, в одном километре к северу от дороги ст. Варениковская-Анапа. Сохранилась почти вся площадь памятника — валы, рвы и т.д.

То, что Асгард — не небесный город, как говорится в классической редакции германо-скандинавских мифов, а вполне себе земная крепость, упоминается уже во времена Средневековья. Эта альтернативная мифографичная традиция нашла свое отражение в «Младшей Эдде» и «Саге об Инглингах» — произведениях средневекового исландского мифографа Снорри Стурлусона.

Долгое время исследователи безуспешно пытались связать местонахождение Асгарда с окрестностями современного российского города Азов, так как он расположен в месте впадения реки Дон в Азовское море, на что указывали средневековые источники.

Даниленко же в своем доказательстве опирается в том числе на абсолютно новые данные, полученные во время изучения греческой колонизации на Таманском полуострове (2006−2013 гг.) Боспорской археологической экспедицией Государственного Исторического музея России совместно с Евразийским отделом Германского археологического института. Согласно им, древний Танаис, в отличие от совеменного, напрямую впадал в Черное море. Танаис, он же Дон, миновал болотистую местность на месте современного Азовского моря, а его устье — современный Керченский пролив — практически совпадало с устьем Гипаниса (Кубани). Причем оба устья представляли собой разделенные большим островом два больших водных рукава, которые можно отождествить с Ванаквислом и Танаквислом — двумя рукавами Танаиса — упомянутыми в древних скандинавских сагах как место расселения ванов и асов.

— Таким образом, легендарными ванами являются колонизовавшие в середине І тыс. до н.э. Керченский полуостров ионийские греки, ионийцы, этноним которых на пракрите звучал как «яваны». Асами, в свою очередь, являлись синды («народ реки» на пракрите), племя пока дискуссионного происхождения, которое в это же время создало зачатки государственности на Таманском полуострове, — делает вывод белоруский ученый.

Даниленко обращает внимание на одну из этнополитических групп синдов — аспургиан. Они представляли собой тяжеловооруженных кавалеристов, отмеченных специфическим погребальным ритуалом. Аспургиане — они же As-puraukas, т.е. «житель крепости», «житель города асов» или «житель Асгарда, асгардец».

Первые результаты исследования опубликованы в белорусском научном журнале THESAURUS под редакцией Сергея Венидиктова. Они коренным образом меняют представление об основных сюжетах скандинавской мифологии, а дальнейшие исследования в состоянии вновь оживить дискуссию о прародине славян, локализовать в пространстве и времени темы и образы, известные в скандинавском мифе как смерть Бальдра, Вальхала, Рагнарёк, считает Сергей Даниленко.


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