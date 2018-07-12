Гродненцы разработали мобильное приложение для туристов и выиграли обучение в США 12.07.2018, 15:26

Ребята из Гродно с проектом «BringMeGift» получат $130 тысяч инвестиций.

Российско-американский акселератор Starta отобрали двадцать три инновационных проекта для шестого набора в свою программу. Среди множества заявок со всех уголков Восточной Европы, в лидеры вошли и четыре проекта из Беларуси, newgrodno.by. Эти стартапы — FastBuy, Esupl, BringMeGift и The Beerbet.

Ребята из Гродно с проектом «BringMeGift» получат $130 тысяч инвестиций и пройдут трехмесячную акселерацию в Нью-Йорке, где команде предстоит пройти обучение, выйти на рынок США, завоевать клиентов и найти инвесторов для дальнейшего развития.

BringMeGift — туристический проект для путешественников и локальных компаний с товарами и услугами со специальными акциями от местных поставщиков. Проще говоря, это мобильное приложение, значительное упрощающее жизнь путешественникам. Авторы проекта BringMeGift Юлия Гацко и Виктор Семеняко — путешествуют давно и много, и идея объединить в одно целое такие известные ресурсы для информирования путешественников, как Booking.com, Airbnb, CouchSurfing, Foodsharing, Uber, BlaBlaCar нашла достойный выход.

Программа стартует 6 августа и завершится днем презентаций в ноябре.