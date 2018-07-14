Как преодолеть любые трудности 1 Дариус Фору

14.07.2018, 10:15

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Четыре проверенных шага.

Мозг устроен так, что в кризисные моменты не способен мыслить рационально. Следуя простой инструкции, можно трезво оценить ситуации и найти из нее выход

Сталкиваясь с трудностями, мы часто думаем, что переживаем худшие времена. Находясь в эпицентре ненастья, испытываем уверенность в том, что оно никогда не закончится. Поэтому говорим что-то вроде: “Это конец!”

Нет, вы не драматизируете. Это всего лишь одна из ошибок нашего мышления. Мы не можем трезво судить о кризисе, когда его переживаем.

Оценивать прошедшие события гораздо проще. Мы можем оглянуться назад и решить: “Я выжил тогда. Переживу и другие сложности в будущем”.

Но встречаясь лицом к лицу с болезнями, финансовыми трудностями или проблемами в отношениях, мы тут же решаем – это конец. Застревая в негативном мыслительном паттерне, теряем мотивацию.

А что происходит, когда мы теряем мотивацию? Правильно, мы сдаемся.

Так как же это преодолеть? Как сохранить мотивацию в трудные времена? Справившись с несколькими личными и профессиональными кризисами, я освоил несколько навыков, которые помогают сохранить мотивацию.

Сделайте что-то, что приносит вам удовольствие.

“Онлайн-шопинг считается?” Нет.

Мы с вами знаем, что покупка вещей приносит временное удовольствие. А это последнее, что вам нужно в трудные времена.

Я отдаю предпочтение продолжительным удовольствиям. Не знаете, что делать? Вот небольшой список:

Организуйте досуг с друзьями или семьей, способными поднять вам настроение (избегайте негативных людей, даже если они – члены вашей семьи);

Проведите целый день за чтением книги;

Отправьтесь на длинную прогулку или пробежку (более 50 минут);

Сходите в сауну;

Посетите бассейн – немного плавания, немного отдыха;

Напишите о том, что узнали;

Начните осваивать новый навык.

Вам необходим всплеск дофамина. Чтобы его получить, нужно себя наградить (но, опять же, не покупкой вещей). Сделайте то, что заставляет вас радоваться жизни. Это мое правило.

Я стараюсь делать то, что заставит меня воскликнуть: “Черт возьми, я люблю жизнь!”

Просите о помощи

Поиск удовольствия – нечто временное. Чтобы успешно преодолеть трудности, нужна система поддержки.

Не пытайтесь идти по жизни в одиночку. Если у вас нет собственной системы поддержки, создайте ее. Начните с семьи. Если она не подходит, ищите друзей в подобном положении. Важно также иметь надежного супруга или супругу.

Но и это не все. Если вам трудно, просите о помощи коллег или начальника. Не бойтесь пойти на терапию.

Очень часто люди слишком горды, чтобы просить о помощи. Скажу вам так: нет на Земле человека настолько сильного, чтобы преодолеть бедствие самостоятельно. Конечно, вы можете быть достаточно сильными, чтобы справиться с жизненными вызовами. Но всегда наступают времена, когда всего становится “чересчур”.

Поэтому вам нужна помощь. Когда наступит время – просите.

Запишите ваш самый большой страх

“Что самое худшее может случиться?” Это один из моих любимых вопросов. В трудные времена задавайте его себе.

Ваша компания разорилась?

Вы потеряли работу?

Развелись?

Приняли плохое решение?

Что худшее может произойти? Это вас убьет? Вероятно, нет.

Эта практика дает нам осознание того, насколько мы иррациональны и напуганы.

Составьте план

Мой второй любимый вопрос в трудные времена звучит так: “Что ты будешь с этим делать?”

Сидя дома и жалея себя, вы не решите проблему. Все мы это знаем. Но почему все равно чувствуем себя беспомощными? Потому что привыкли быть пассивными. Я был таким же.

Но за последние годы я научился активному способу мышления. Когда теряю мотивацию, я или составляю список вещей, которые хотел бы сделать, или ставлю перед собой новые цели. А затем начинаю над ними работать.

Составляя план, вы по определению смотрите в будущее. Представляя себе лучшее будущее, мы начинаем чувствовать себя лучше.

Как и с первым шагом в этом списке, в основе этой стратегии лежит стимуляция выработки серотонина и дофамина.

Даже тогда, когда с мотивацией проблем нет, полезно пересматривать свои цели. Напоминайте себе о том, к чему стремитесь и, что еще важней, почему. Это мотивирует вас, как ничто другое.

Устремите взгляд в будущее. И не останавливайтесь, пока не умрете.

А это может случиться раньше, чем вы думаете.

Так что не забывайте получать удовольствие от процесса достижения цели (что является главной наградой).

Дариус Фору, nv.ua