Невероятный дрифт «Волги» стал хитом Сети 16.07.2018, 11:43

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Внешне эта машина сильно отличается от своих обычных собратьев.

В Киеве прошел фестиваль новых автомобилей New Cars Fest 2018, на котором можно было увидеть захватывающее дух дрифт шоу, наиболее эффектный участник которого – ГАЗ-24 "Волга", пишет segodnya.ua.

На фестивале было представлено много интересных автомобилей. Многие из них можно протестировать. Традиционно в рамках фестиваля проходит дрифт шоу.

На этот раз оно выдалось наиболее впечатляющим, так как одним из участников стала видавшая виды ГАЗ24 "Волга". Внешне эта машина сильно отличается от своих обычных собратьев – кузов здесь для большей жесткости сделали двухдверным.

При виде дыма из под колес, а также давящего на уши рева мотора "Волги", просто захватывает дух.