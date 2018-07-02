Видеофакт: Так выглядит самый необычный автомобиль в мире 1 2.07.2018, 9:35

Фото: Hemmings

История этой трехколесной машины уходит корнями в середину прошлого века.

Тогда американский предприниматель Гленн Гордон Дэвис пообещал выпустить доступный «автомобиль будущего».

В 1947 году его творение увидело свет – автомобиль получил достаточно странный на то время дизайн в духе аэроплана и, по заявлению разработчиков, обладал умопомрачительными характеристиками, пишет abw.by. Дэвис утверждал, что машина, оснащенная 47-сильным четырехцилиндровым мотором, была настолько юркой, что могла совершать разворот со скоростью…100 км/ч! Более того, по расчетам Гленна, Divan расходовал всего 4 л на 100 км пути, что было ничтожным показателем для автомобилей той эпохи.

Довести проект до ума предпринимателю было не суждено. Заказов практически не было, при этом пришло время выплачивать займы (Дэвис получил у банков и частных инвесторов почти миллион долларов, уверяя, что его Divan станет убойным товаром). Дилеры, не дождавшись автомобилей, стали отказываться от сотрудничества, а работники компании требовали зарплаты. В конечном счете, профсоюзы подали судебный иск на Дэвиса. Фемида признала его мошенником и приговорила к двум годам тюремного заключения.

К слову, Divan на ходу опробовал известный американский телеведущий и коллекционер ретро-каров Джей Лено в своем шоу «Гараж Джея Лено».