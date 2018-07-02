Видеофакт: Россияне пригнали на акцию протеста БТР 1 2.07.2018, 15:06

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Фото: vk.com/Подмосковье без свалок!

Протестующие подкрепили свои аргументы флешмобом с участием частного бронетранспортера.

Автомобильным флешмобом с участием БТР закончилось собрание жителей деревни Щелканово Рузского района Московской области. 30 июня они собрались, чтобы обсудить дальнейшие действия в борьбе с «мусорной мафией».

Видеозапись акции с участием частного бронетранспортера выложили на Youtube.

Жители Щелканово намерены через суд доказать незаконность свалки в Сычевском карьере, сообщает activatica.org. Местные жалуются, что на участке площадью более 60 гектаров собралось около миллиона тонн мусора, который отравляет грунтовые воды. Во время автомобильного флешмоба участники субботнего протеста выложили из машин аббревиатуру «SOS!».