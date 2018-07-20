Белый дом: Трамп поручил Болтону пригласить Путина в Вашингтон 1 20.07.2018, 7:57

Визит может состояться осенью.

Президент США Дональд Трамп поручил советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон осенью.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Хараби Сандерс, передает «Голос Америки».

По ее словам, обсуждение вопроса о встрече двух президентов осенью этого года уже идет.

При этом Сандерс не уточнила, пройдет ли эта встреча в Белом доме.

Ранее в четверг президент Трамп заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи с российским президентом, подчеркнув, что первые переговоры были успешными, несмотря на бурную критику как внутри страны, так и за рубежом.

«Саммит с Россией был очень успешным, кроме как в глазах истинного врага народа – СМИ, распространяющих фейковые новости. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы мы смогли приступить к реализации некоторых из многочисленных вещей, которые мы обсудили, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, ядерное распространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое. Для этих проблем существует много решений – некоторые простые, некоторые сложные… но все они могут быть решены», – написал президент в «Твиттере».