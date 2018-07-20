Как последователи Мавроди строят новую сеть 20.07.2018, 12:42

Журналисты провели независимое расследование.

Скончавшегося в марте 2018 года основателя МММ Сергея Мавроди окружали комбинаторы калибром пониже. Они продолжают зарабатывать деньги на его имени. На обломках МММ Русская служба Би-би-си нашла новые пирамиды, геополитические проекты и людей, распространяющих миф о том, что Мавроди жив.

Последователи Мавроди создают криптовалюты и используют для их продвижения фальшивые сайты, а также "Твиттер", якобы принадлежавший самому покойному. С помощью мифа о живом Мавроди они пытаются внушить мысль, что участие в новых проектах позволит обогатиться таким же чудесным образом, как во времена МММ. Кто эти люди и как это работает?

Мавроди и биткойн

Вот, пожалуй, самый яркий пример того, как эти люди фальсифицируют реальность.

29 июня 2018 года в сети появился текст [pdf], подписанный Сатоши Накамото. Это создатель биткойна, но кто скрывается за этим именем, неизвестно. В тексте было много красочных, но уже давно известных подробностей происхождения главной мировой криптовалюты.

Мировые СМИ процитировали этот 21-страничный документ. Британский специалист по информатике и психологии Трой Уотсон, проведя стилостатистический анализ текста, пришел к выводу, что он схож с предыдущими публикациями Сатоши Накомото (последняя из них вышла в 2011 году). А в соцсетях предположили, что автором может быть и миллиардер Илон Маск.

Текст был опубликован на сайте неизвестной ранее организации Nakamoto Family Foundation. Мало кто обратил внимание, что текст предвосхищает выход первой книги Сатоши Накомото. И уж совсем никто не заметил, что еще за четыре дня до появления текста в твиттер-аккаунте Sergey_Mavrody [1, 2] появилась запись: "На следующей неделе мы все узнаем, кто такой Сатоши Накомото".

А сайт Nakamoto Family Foundation был зарегистрирован на следующий день после этой записи, 26 июня - ровно спустя три месяца после смерти Мавроди. Тоже совпадение?

Незадолго до этой публикации Би-би-си твиттер-аккаунт Sergey_Mavrody начал заметать следы, теперь последняя запись там датируется 29 мая

В числе прочего аккаунт Sergey_Mavrody продвигает криптовалюту Mavro.

Русская служба Би-би-си связалась в мессенджере Telegram с человеком, представляющимся администратором Mavro. На просьбу прокомментировать сообщение "мы все узнаем, кто такой Сатоши Накомото", он ответил: "Книжку решили написать. Чтобы интереснее было".

Этот же человек ранее уверял Би-би-си, что скончавшийся весной Мавроди жив и скоро об этом узнает весь мир.

Сам Мавроди на своем сайте называл создателей Mavro мошенниками.

Российский экономист Степан Демура, указанный на сайте Mavro [1, 2] как советник, сказал Би-би-си: "Это обычная история в интернете - использовать имена известных людей для продвижения подобных проектов. Мои юристы пытались заниматься этим, но поняли, что бесполезно".

Реклама из монастыря

На возвышенности в старой части Хайфы расположен бывший католический монастырь. Его арендует община мессианских евреев - выходцев из бывшего СССР.

Мессианские евреи верят в Христа, проводят богослужения по протестантскому канону и отмечают еврейские праздники.

Община выпускает свое интернет-телевидение и подкасты. Темы: религия и репатриация в Израиль. Иногда студию используют для съемок рекламы, зарабатывая на этом деньги. Так, в одном снятых здесь роликов рекламируются услуги юриста из Хайфы.

В начале 2017 года постоянный ведущий этого религиозного канала, в прошлом сотрудник российского государственного информагентства, сыграл роль в рекламе, которая распространялась на сайтах поклонников МММ.

Он представлялся Виктором Гельдом и утверждал, что руководил МММ Global в Южной Америке, Африке и Азии (известно, что там участниками пирамиды стали около 130 млн человек), и призывал инвестировать в Mavro. В роликах также говорилось, что Mavro придумал Сергей Мавроди и именно она будет самой твердой валютой, когда настанет предсказанный основателем МММ "финансовый апокалипсис".

В разговоре с Би-би-си этот телеведущий, попросивший не называть его настоящее имя, уверял, что не знал, в какую историю он ввязывается: "А как только догадался - сразу прекратил с ними сотрудничество". За каждый ролик (их было несколько) ему платили около 50 долларов.

Он также пояснил, что заказ на рекламу он получил, разместив объявление на сайте для фрилансеров. К нему обратился некто под ником sergeymavrodi и с фотографией Мавроди на юзерпике. На момент съемок ролика легендарному комбинатору оставалось жить чуть больше года.

Кстати, точно такая же фотография Мавроди - клетчатая рубашка, скептическое выражение лица, очки в тонкой золотистой оправе - установлена на его могиле.

Загадочная смерть

Первыми о смерти Сергея Мавроди сообщили телеграм-каналы. По их данным, 26 марта 2018 года в час ночи Мавроди пожаловался на сердечную боль случайному прохожему на автобусной остановке в спальном районе Москвы.

Источник в скорой помощи сказал ТАСС, что прежде чем доставить Мавроди в больницу, бригада консультировалась с психиатрами, поскольку он находился в неадекватном состоянии. Источник РБК в правоохранительных органах изложил другую версию: якобы Мавроди госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте.

Остановка "Улица Поликарпова, 25" - отсюда, по одной из версий, Мавроди увезли в больницу

Мавроди скончался в 6:30 утра того же дня в больнице № 67 имени Ворохобова.

Его тело пролежало в морге четыре дня. Как стало известно Би-би-си, близкие Мавроди сомневались, подписывать ли протокол опознания. Он был не похож на себя.

Последние два с половиной года Мавроди не появлялся на публике и отказался даже от излюбленного жанра видеообращений. Его внешность могла измениться за годы затворничества.

В СМИ появились слухи, что Мавроди могут похоронить в общей могиле для бездомных, поскольку церемонию некому оплатить. На помощь пришла "Гвардия МММ": одна из "дочек" пирамиды оплатила похороны на престижном Троекуровском кладбище Москвы.

Бывший руководитель этой организации Андрей Ким умер в 2013 году во время потасовки с бывшим вкладчиком. По официальной версии - в результате остановки сердца. Друзья Кима называют произошедшее тщательно спланированным убийством.

Мавроди похоронили тайно, в закрытом гробу. На его могиле установлен православный крест - он считал себя верующим человеком.

СМИ писали, в последние годы Мавроди жил на пенсию и скромные гонорары "бизнес-консультанта", но на самом деле он был вдохновителем международной сети МММ.

МММ Global одной из первых в 2014 году начала принимать вклады в биткойнах. Особенно этот формат полюбили китайцы: по версии Financial Times, именно MMM China подогрела рост курса криптовалюты год спустя.

Некоторое время МММ Global даже числилась спонсором американской некоммерческой организации Bitcoin Foundation, занимающейся продвижением криптовалюты. Спонсорство позволяет голосовать за членов совета директоров фонда. Но в итоге там решили, что репутация МММ слишком подмочена.

"Мавроди жив"

В одной из записок, которые приносили поклонники МММ на могилу Мавроди, было написано: "Старик, я думаю, это ты придумал биток". А вслед за мифом о том, что биткойн придумал именно он, появился новый: Мавроди жив.

Sergey_Mavrody, рекламирующий криптовалюту Mavro. Впрочем, и при жизни, как показало расследование Би-би-си, Мавроди не имел к этому аккаунту никакого отношения. Он и сам писал на своем единственном сайте, что не ведет соцсети и не создавал криптовалют.

Это не помешало создателям Mavro сделать аккаунт Sergey_Mavrody основным источником новостей "пост-МММ". От имени Мавроди по электронной почте они даже дали интервью журналу Forbes, опубликованное уже после смерти комбинатора.

Первичная скупка (ICO) Mavro началась за несколько дней до смерти Мавроди, но перешла в активную фазу сразу после нее.

Поклонники Мавроди заметили, что Виктор Гельд - тот самый персонаж из роликов, записанных в монастыре в Израиле - начал использовать подпись основателя МММ.

Выглядело это так. На сайте Mavro появляется скан письма от имени Виктора Гельда: "Мы не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию [о смерти Мавроди]". А рядом с именем Гельда - подпись Мавроди, словно скопированная со старых билетов МММ.

Одновременно создатели Mavro затеяли флешмоб "Мавроди жив" и попросили поклонников фотографироваться в маске с его лицом. В среде инвесторов МММ поползли слухи, что Мавроди мог выехать за границу по поддельному паспорту (по слухам, подобный трюк он уже проделывал, скрываясь от следствия в середине 2000-х годов).

"Мавроди жив", - заявил Би-би-си виртуальный Виктор Гельд сразу после приветствия в "Телеграме".

Пару сообщений спустя собеседник признал, что Гельда не существует. Но от главного тезиса не отказался - Мавроди якобы здравствует и работает с документами.

Остановка "Улица Поликарпова, 25" - отсюда, по одной из версий, Мавроди увезли в больницу

"Вы можете представить, что человек, которого знает вся страна, имеющий более 10 тысяч биткойнов на счету, живет и радуется жизни в Москве, где каждый может его узнать, катается на автобусе и умирает... А потом никаких доказательств его смерти. И вы верите в эту чушь?" - продолжил собеседник.

Согласно этой теории, Мавроди изменил внешность и уехал из России, а власти вбросили информацию о его смерти, чтобы отвлечь внимание от пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", который произошел за день до смерти Мавроди.

Раскольник Колбасов

Вкладчики МММ обвиняют Александра Колбасова в присвоении 52 млн рублей. Он был одним из ближайших соратников Мавроди - один из немногих, с кем создатель МММ общался лично. Как рассказал Колбасов Би-би-си, особенно любили обсуждать религию.

Во время пятидневного административного ареста в 2012 году Мавроди назначал 21-летнего Колбасова своим врио.

В 2013 году Колбасов ушел от Мавроди. Высокостоящие участники цепочки МММ нередко покидали пирамиду, забрав с собой подконтрольные ресурсы. Таких людей Мавроди называл раскольниками.

Раскольник Колбасов создал свою пирамиду "Союз за финансовое освобождение" и заявил, что регистрирует на себя товарный знак "Мавро". Позже появится криптовалюта с таким названием, но сначала была другая - E-Dinar. Колбасов публично заявлял, что он один из создателей этой криптовалюты.

И E-Dinar, и Mavro активно рекламировалась на интернет-ресурсах, в названии которых используется фамилия экономиста Степана Демуры. Причем здесь он? В 2011 году Демура взял интервью у Сергея Мавроди, который тогда запустил свою первую после выхода на свободу пирамиду МММ-2011.

В интернете это интервью ходит под названием "Демура разгромил Мавроди": ведущий подловил комбинатора на незнании экономической теории. Маводи пытался увиливать от вопросов и вдавался в рассуждения о "финансовом апокалипсисе".

Соратники Мавроди нарезали интервью так, словно Демура и Мавроди вместе рекламируют МММ. Среди вкладчиков появился миф, что известный экономист "уверовал". Имя Демуры - разумеется, без его разрешения было использовано в названиях сайта, YouTube-канала, "Твиттера", страницы в "Фейсбуке" и Телеграм-канала. Там рекламировалась и МММ.

Политические игры

Параллельно Колбасов занимался политическими проектами. В 2009-м избирался в ассамблею российской оппозиции, в 2011-м - проводил в Киеве акцию "похороны Приватбанка", а в 2012 году стоял за атакой на очередной протопарламент российской оппозиции - координационный совет.

На выборах в КС пытались зарегистрироваться 64 участника МММ, 53 из которых успели перечислить взнос в 10 тыс. рублей. За них должны были голосовать вкладчики МММ - пирамида блокировала личные кабинеты 16 тыс. человек, пока те не регистрировались в качестве избирателей.

В итоге оргкомитет отказался регистрировать всех кандидатов от МММ, кроме одного - Андрея Кима, того самого, который умер в 2013 году во время потасовки с бывшим вкладчиком.

"Это была попытка рейдерского захвата КС, управляемая из администрации президента, - уверен организатор оппозиционных выборов Леонид Волков. - Параллельно пытались зарегистрировать на выборах [национал-социалиста Максима] Марцинкевича, и все это освещал [лояльный властям телеканал] LifeNews".

На пресс-конференции в центральном офисе Интерфакса Колбасов грозил подать на Волкова в суд за то, что оргкомитет КС оппозиции принял взносы, но не зарегистрировал их кандидатов. Но так и не сделал этого. Зато в дело вмешался Следственный комитет России, возбудив дело по статье "Мошенничество".

Волков рассказал Би-би-си, что последний раз общался со следователем по этому делу в 2014 году. Взносы представителей МММ оппозиционеры оставили у нотариуса. Забрали их или нет, Волкову неизвестно.

Сейчас Колбасов и сам утверждает, что торпедировал КС оппозиции по просьбе Кремля. "Сергей Мавроди рассматривал любую возможность рекламы МММ, если это не противоречило его взглядам. Летом 2012 года к нам обратился представитель администрации президента, который предложил устроить данное мероприятие", - рассказал он Би-би-си.

Создатель Mavro?

По общепринятой версии, криптовалюту E-Dinar Колбасов создал в соавторстве с "украинским Мавроди" - американцем Робертом Флетчером. Он отсидел шесть лет на Украине, получив срок за мошенничество в особо крупном размере. В апреле 2015 года Колбасов встречал его из тюрьмы.

E-Dinar, после резкого падения курса переименовавшаяся в E-Dinar Coin, упоминается в украденной украинскими хакерами переписке "Александра Усовского". Так же зовут пророссийского политтехнолога.

Исходя из этих писем, "Усовский" создавал в Восточной Европе сеть агентов E-Dinar Coin и отчитывался перед своим давним соратником Дмитрием Левченко. Левченко в середине 2000-х был членом политсовета запрещенного теперь в России "Национал-социалистического общества", а Усовский писал статьи для сайта НСО.

В украденных хакерами письмах владелец аккаунта "Александр Усовский" приветствует владельца аккаунта "Дмитрий Левченко" словами "хайль" и "хайль Гитлер".

В середине 2000-х в НСО состоял и нацист Максим Марцинкевич, впоследствии засветившийся в истории с КС оппозиции. В 2012 году Марцинкевич рекламировал МММ на своем YouTube-канале.

Одну из участниц сети E-Dinar Coin, гражданку России Екатерину Цивильскую депортировали из Польши в мае 2018 года. Власти страны обвинили ее в развязывании гибридной и информационной войны. В чем это выражалось, польские власти не уточняли.

"Все, что делала Катя по E-Dinar - это телефонный опрос, - сказал Усовский Би-би-си. - Опросила, выяснила, что никто про эту шнягу ничего не знает - на этом все и закончилось".

Подробнее рассказать про E-Dinar Coin Усовский отказался.

В 2017 году Колбасов исчез из поля зрения. Одновременно о новом запуске объявила криптовалюта Mavro. Каналы, рекламировавшие от имени Степана Демуры МММ-проекты Колбасова, а затем и E-Dinar, принялись воспевать Mavro. А в описании видео на YouTube-канале Mavro до сих пор можно встретить ссылки на сайт E-Dinar.

Александр Колбасов рекламирует E-Dinar

Колбасов также поддерживает миф о том, что Мавроди жив. "Лично я, когда был в морге, никакой схожести [тела с Мавроди] не увидел", - написал он Би-би-си.

На возможную связь Mavro c Колбасовым указывает и то, что аккаунт криптовалюты в "Твиттере" зарегистрирован на индонезийский номер телефона. В этой стране активнее всего продвигается E-Dinar и от имени местного предпринимателя создана преемница криптовалюты E-Dinar Coin.

Но Би-би-си Колбасов сообщил другую версию. По его словам, он обслуживал компании, занимающиеся сетевым маркетингом, как пиарщик. "В том числе и E-Dinar, контракт у меня был подписан на шесть месяцев, после истечении срока контракта руководство его не захотело продлевать. Для криптовалюты Mavro я так же делал рекламную компанию в электронных и печатных СМИ, однако в соответствии с договором я не могу раскрывать заказчика, но могу точно сказать, что к Сергею Мавроди она не имеет никакого отношения".

Смерть в Индии

Тюрьму "Артур Роуд" в Мумбаи прославил австралиец Грегори Дэвид Робертс, описав невыносимые условия содержания заключенных в романе "Шантарам": "Одеяла раскладывались на каменном полу сплошным ковром у продольных стен. Касаясь друг друга плечами, мы лежали головой к стене, оставляя посередине проход. Всю ночь в камере горел яркий свет... Люди спали, тесно прижатые друг к другу, их руки и ноги переплетались…"

Тюрьма "Артур Роуд" в Мумбаи построена англичанами, а содержатся там люди со всего света

Фото: INDRANIL MUKHERJEE / GETTY IMAGES

В июне 2013 года в "Артур Роуд" заключили троих россиян, подозреваемых в мошенничестве по схеме МММ. В Индии пирамида называлась Mavrodi Mondial Moneybox - Всемирная копилка Мавроди.

Режиссер Андрей Килин, переводчики Дмитрий Рожков и Михаил Глухов провели в там два с половиной месяца в ожидании суда. Руководитель индийского МММ, в прошлом депутат гордумы города Курчатова Курской области от "Единой России" Алексей Муратов содержался в тюрьме в другом штате.

Килин утверждает, что снимал в Индии фильм "ПираМММида-2" по сценарию Муратова. В тюрьме режиссер читал "Шантарам". "Все верно описано, единственное, у нас одеял уже никаких не было - спали на простынях. В первую ночь для меня был шок: людей складировали на пол, на бок, и пятеро человек спрессовывали этих людей друг к другу, чтобы они вплотную влезли в барак", - рассказал Килин Би-би-си.

В аресте группы Килин винит индийские власти: "Это был политический заказ. Леха Муратов чуть не полубог уже был, массы его боготворили. Власти испугались, что он им устроит переворот".

В начале августа 2013 года, поздней ночью в один из бараков "Артур Роуд" срочно вызывали медиков. Появившийся два часа спустя врач констатировал смерть 26-летнего Набажита Даса от сердечного приступа. Он был задержан по делу МММ и формально руководил политической партией, создававшейся под эгидой индийской пирамиды.

Украинская МММ

В нескольких странах прошли пикеты в поддержку задержанных в Индии, а в Киеве - большая пресс-конференция.

На Украине последователи Мавроди развили бурную деятельность. Один из основных деятелей - Денис Пушилин, тот самый, который сейчас возглавляет парламент в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

А в 2013 году, когда от Мавроди стали уходить люди (и когда ушел создатель E-Dinar Колбасов), Пушилин и Муратов создали пирамиду "Партия освобождения". А еще раньше - партию с названием МММ, причем такие партии появились не только на Украине. В конце того же года кандидаты от партии участвовали в довыборах в Верховную раду, Пушилин набрал 0,08% голосов.

Денис Пушилин: до МММ - сотрудник кондитерской компании, после - глава народного совета самопровозглашенной ДНР

Фото: KONSTANTIN SAZONCHIK / TASS

В России учредительный съезд партии МММ прошел в 2012 году в Курске. Партия не была зарегистрирована.

Вызволять задержанных в Индию отправился еще один деятель "Партии освобождения", в прошлом депутат от "Единой России" из Смоленской области Андрей Крамар. Решить вопрос удалось с помощью консула Романа Воробьева: нанятый им адвокат добился освобождения под залог. Россияне тайно покинули Индию до суда, в полиции остались их документы, банковские карты и личные вещи.

Вскоре дело было закрыто, и Муратов смог вернуться в Индию. В 2014 году Пушилин, Муратов и Крамар снова собрались вместе в самопровозглашенной ДНР. Пушилин - как глава народного совета, Муратов и Крамар - как официальные представители ДНР за рубежом.

Алексей Муратов (в центре) утверждает, что участниками МММ стало более 1 млн индийцев

Фото: ALEXEY MURATOV ARCHIVE

Депутатами в ДНР стали еще по меньшей мере двое представителей МММ на Украине - Владимир Соловьянов и Максим Петрухин. Последний погиб в июне 2014 года - неизвестные выпустили в его автомобиль не менее 15 пуль. Пушилин заявил, что в машине должен был находиться он, но в последний момент его планы изменились.

В декабре 2014-го в Донецке побывал и режиссер Килин, руководство ДНР устроило там показ его фильма для детей.

Убийство в Киеве

23 августа 2016 года бывший депутат Винницкого горсовета Евгений Демкин стал свидетелем крупной аварии в центре Киева. "Человек смертен, но это еще полбеды. Плохо, что иногда он внезапно смертен", - написал Демкин в "Фейсбуке" близко к тексту романа Булгакова.

Демкин связывал российские и украинские отделения МММ. Вместе с Колбасовым и Муратовым в 2012 году участвовал в пресс-конференции в центральном офисе Интерфакса, посвященной выборам в КС оппозиции.

После начала конфликта на востоке Украины МММ прекратила деятельность в этой стране, и Демкин занялся криптовалютами. Он также состоял в партии "5.10", лидер которой Геннадий Балашов проходит в России по делу об экстремистских высказываниях.

Криптовалюта становится похожей на финансовую пирамиду, когда одни вкладчики начинают получать проценты за привлечение других

Фото: JUNG YEON-JE / GETTY IMAGES

5 сентября 2016 года Демкин отправился на встречу с неизвестным в Киевскую областную клиническую больницу. Там он планировал неформально обменять 10 тыс. долларов и через несколько часов вылететь в Таиланд.

Планы нарушил киллер, по описанию украинских СМИ, высокий худощавый мужчина 40-50 лет. Он пять раз попал из пистолета в убегавшего Демкина. Киллер забрал с собой барсетку Демкина, хотя большая часть денег осталась у бизнесмена во внутреннем кармане.

Вскоре убийцу арестовали, им оказался украинский военнослужащий, имя которого не разглашается.

"Это убийство представили как разбойное нападение с целью ограбления, - рассказал Би-би-си Муратов. - Я считаю, это заказное убийство, так как при грабеже из-за 10 тыс. долларов не разряжают в свою жертву всю обойму".

С Муратовым Демкин планировал встретиться после прилета в Таиланд. "Мы собирались проводить вместе конференции [движения] CWT", - сказал Муратов.

Новый политический проект

Название движения Муратова Change the World Together (CWT) отсылает к старому лозунгу МММ "Изменим мир вместе". По его словам, проект некоммерческий.

"Мы говорим о несовершенстве мировой финансовой системы и предлагаем альтернативную децентрализованную финансовую систему, основанную на блокчейн. Мы также говорим о несовершенстве мировой рыночной экономики, предлагая взамен ресурсо-ориентированную экономику", - описал идеологию своего проекта Муратов.

Одновременно с блокчейн-технологиями на сайте CWT продвигаются теории заговоров - в частности, о том, что прививки вызывают у детей аутизм.

В последние годы Мавроди не выступал на публике и с трудом перемещался по Москве: приставы должны были изъять у него долги на 1 млрд рублей

CWT - самый крупный общественно-политический проект на обломках МММ. Связанный с ним интернет-канал вещает из Харькова, а уличные акции проводятся на Украине, в Индии и других странах.

В 2016 украинские хакеры опубликовали имейлы, которые могли быть направлены в приемную помощника президента России Владислава Суркова, который курирует ДНР. Из опубликованного следовало, что Муратов якобы направлял Суркову планы по дестабилизации ситуации на Украине. В планах не упоминается движение Муратова, но есть ссылки на "существующую агентурную сеть".

"Мою переписку никогда никто не ломал. СМИ имеют практику выдавать желаемое за действительное в соответствии с установками их редакции", - сказал по этому поводу Муратов.

В отличие от Колбасова, он не верит, что Мавроди жив. "Говорят, Ванга предсказала, что пирамида из России пройдет по миру, - сообщил Муратов напоследок. - Со смертью Сергея Мавроди многие подумали, что это предсказание уже в прошлом. Но может, все только начинается?"