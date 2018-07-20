В Минске водитель разбил ногами лобовое стекло авто ГАИ 12 20.07.2018, 13:23

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Инцидент произошел вечером 18 июля.

В Минске задержанный пьяный водитель разбил ногами лобовое стекло машины ГАИ, сообщила БелТА представитель ГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Фото: ОГАИ

Инцидент произошел вечером 18 июля. В милицию поступил звонок от минчанина, который рассказал, что на улице Ангарской автомобилем управляет пьяный водитель. Инспекторы выехали по указанному адресу. Как выяснилось, 27-летний мужчина выпил, а после сел за руль и поехал в ближайший магазин за добавкой. Очевидцы пытались его остановить, но не удалось.

Фото: ОГАИ

«Сотрудники ГАИ задержали нарушителя. В его крови медицинское освидетельствование показало 2,55 промилле алкоголя. В патрульном автомобиле молодой человек внезапно стал вести себя агрессивно, пытался выйти из машины на ходу, предпринимал попытки схватиться за руль. Сотрудники ГАИ надели на буйного гражданина наручники. Оказывая милиционерам сопротивление, нарушитель разбил ногами лобовое стекло патрульного автомобиля. Для дальнейшего разбирательства хулиган был доставлен в отделение милиции», — рассказала Анастасия Забавская.

Следственными органами поступку мужчины будет дана правовая оценка.