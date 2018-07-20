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Возле скандального ресторана в Куропатах задержаны журналисты «Белсата»

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  • 20.07.2018, 14:19
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Cергей Ковалев и Екатерина Андреева

Независимые журналисты продолжали вести стрим из милицейской машины.

Журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву и оператора Сергея Ковалева задержали в Куропатах, пишет belsat.eu.

Екатерина Андреева и Сергей Ковалев вели стрим с пресс-конференции Зайдеса, а потом разговаривали с активистами, которые устанавливают кресты в Куропатах.

Уже когда Андреева и Ковалев уходили, к ним возле заправке подошли милиционеры – Сергей Книга и Андрей Путято. Они пригласили журналистку и оператора проехать с ними в Боровлянский отдел милиции УВД Миноблисполкома, чтобы там составить протокол по ст. 22.9 КоАП.

Екатерина Андреева предложила составить протоколы на месте, однако правоохранители отказались и посадили журналистов в милицейскую машину.


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