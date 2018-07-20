У вас много причин доверять Шуневичу? 14 Дмитрий Растаев

20.07.2018, 14:40

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Дмитрий Растаев

Не удивляйтесь после этого, если завтра кто-нибудь решит, что нашей стране не нужны вы.

Знаете, меня удивляют те, кто сегодня с пеной у рта защищает милиционеров, грохнувших отца на глазах у дочери. На любые доводы они приводят свой, который им кажется железобетонным: «Вас там не было, и вы не знаете, как складывалась ситуация».

Но, простите, и вас там не было! И вы тоже знаете не больше нашего.

Вам сказали, что все возможности решить вопрос миром были исчерпаны. Но кто вам это сказал? Милиция сказала. Шуневич сказал. У вас много причин доверять Шуневичу?

Тем временем, включив логику и опираясь на факты, которые известны, никак не получается оправдать скорострельную ликвидацию человека, пусть даже и взявшегося за нож.

Человек прибежал в банк в возбуждённом состоянии. Хотел удержать дочь от ошибочного, по его мнению, шага. По словам знавших его людей, он души в ней не чаял и не мог причинить ей реального вреда. Заранее никакого «захвата заложников» он не планировал. Да и можно ли это назвать классическим захватом?

Это был бывший зэк, не раз сидевший - такие люди имеют склонность к гиперболизации реакций, часто развивающихся по истероидному (работа на публику) типу. То есть всё, что они говорят в определённые моменты, не следует принимать за чистую монету. Для опытного психолога эта ситуация не была бы проблемой.

Нам объясняют, что человек «вёл себя неадекватно, отказывался сложить оружие». Но, позвольте, есть множество психотехник, от НЛП до эриксоновского гипноза, позволяющих успешно работать с человеческим сознанием. В умелых руках они способны превратить разъярённого буйвола в кроткого ягнёнка. Во всём мире их используют полицейские переговорщики. Иногда с помощью этих техник удаётся обезвредить даже тщательно подготовленного и хорошо мотивированного захватчика.

А у нас такие переговорщики имеются? Или наши «наследники славного НКВД» больше полагаются на силу кулака и пули, как и их предшественники? Ничего не утверждаю, но чувство такое, что своими «переговорами» мастаки Шуневича только раскочегарили и без того возбуждённого бедолагу. А потом сами же решили, что переговоры бесполезны.

Но самое жуткое в этой истории даже не то, с какой быстротой у нас принимают решения о ликвидации людей, а то, с какой лёгкостью общество готово это принять и одобрить. Да ещё и подвести «рациональное» обоснование: «Бандит... сам виноват… нашей стране такие не нужны...»

Не удивляйтесь после этого, если завтра кто-нибудь решит, что нашей стране не нужны вы, и «алмазные» мóлодцы Шуневича ничтоже сумняшеся возьмут на прицел вас.

Дмитрий Растаев, «Фейсбук»