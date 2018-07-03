Таинственный создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал отрывки из своей книги 3.07.2018, 11:08

Книга представляет собой историю в виде ответов на самые обсуждаемые вопросы о криптовалюте.

Создатель биткоина пишет книгу — такой вывод можно сделать из загадочного сообщения, опубликованного на сайте, который, как предполагают, имеет отношение к Сатоши Накамото (так называют человека или группу людей, выпустивших в 2008 году первый протокол с описанием биткоина), пишет The Bell.

Из анонса следует, что книга представляет собой короткую историю в виде ответов на самые обсуждаемые вопросы о криптовалюте. Опубликованные на том же сайте отрывки среди прочего проливают свет на то, настоящее ли у Накамото имя, как был придуман биткоин и как появился термин «блокчейн».

О чем пишет Накамото?

Принципы работы биткоина идейно связаны с неформальным сообществом шифропанков, которым Накамото заинтересовался, когда ему было 14 лет. Это была среда, «где анонимность воспринималась как воздух для человека», как подлинная свобода слова, необходимая для полноценного выражения личности.

Создатель биткоина впервые публично заявил, что Сатоши Накамото — это не настоящее имя и вообще не официальное имя, это «прежде всего сущность из мыслей и логики». Комментируя вопрос о том, представлен ли Сатоши Накамото одним или несколькими людьми, автор написал, что правда там, где люди ее даже не ожидают найти, и что в книге будет дан подробный ответ на эту тему.

В одном из открывков он упоминает бывшего инженера Google и энтузиаста биткоина Майка Херна (Mike Hearn), который в апреле 2009 года отправил Накамото вопросы по электронной почте. Херна, в частности, интересовало, основывается ли биткойн на одной «глобальной цепи» или многих, которые в настоящее время большинство назовет «блокчейном». Накамото указал, как биткоин — часть одной глобальной цепи, причем все блоки — составляющие части этой цепи. Слова «блокчейн» тогда еще не было, а был таймчейн («временная цепь»). Дело в том, что в начале речь шла не о блоках цепи, а об интервалах времени, в течение которых выпускались блоки.

В течение года после запуска биткоина в 2008 году Накамото был фактически единственным активным участником сети биткоина — он поддерживал валюту, использовал, вносил изменения в код, исправлял ошибки и продвигал ее. В первое время большинство людей просто один раз пробовали использовать биткоин и никогда к нему больше не возвращались. Единственный, кто тогда сразу не перестал использовать биткоин, был американский программист Гарольд Финни. «Я до сих пор все еще думаю о том, насколько хорошим человеком был Хэл и как много он сделал для биткоина, — пишет Накамото. — Когда у меня не было поддержки, Хэл был единственным, кто верил в то, что я пытался сделать. Если какому-либо человеку и нужно отдать должное за биткойн и его первоначальный успех, так это ему. Хэл, к сожалению, скончался в августе 2014 года до изнурительной болезни. Но до самого конца Хэл продолжал бороться».

Накамото приводит одну из цитат Финни, которая, по его словам, подтверждает сходство их убеждений в криптографии. По словам создателя биткоина, это «причина, которая объединила нас всех». «Мне это казалось таким очевидным. Здесь мы столкнулись с угрозами потери конфиденциальности, ползучей компьютеризации, массивных баз данных, большей централизации — и Чаум (видимо, имеется в виду американский криптограф Дэвид Чаум. — The Bell) предлагает совершенно другое направление движения, которое передает власть отдельным лицам, а не правительствам и корпорациям. Компьютер может использоваться как инструмент для освобождения и защиты людей, а не для их контроля» (Финни, мэйлинг лист криптопанков, 1992 год).

Почему был выбран максимальный порог для биткоина в 21 миллион? «Для начала многие могут удивиться, была ли какая-то причина фиксировать именно такую сумму — почему именно 21 миллион? Правда в том, что это обоснованная догадка, математически просчитанная и наиболее близкая к тому, что я хотел сделать. Прежде чем определиться с 21 миллионом, я подумывал оставить себе в награду 100 биткоинов и [установить порог в] 42 [миллиона] — как ответ на все вопросы мироздания. Но подумал, что меня поднимут на смех с этими отсылками к [роману] «Автостопом по галактике» и не будут принимать всерьез, поэтому я поменял на 21 миллион».

Биткоин появился не случайно. «Я знаю, что довольно просто представить, что биткойн появился из воздуха, но на самом деле это было не так. Это произошло после неудачных попыток многих групп, и единственная причина, по которой это в итоге получилось, состояла в том, что это было в правильном месте, в нужное время. И хотя я сделал это не точно к началу финансового кризиса… кто мог предсказать это (хотя если интересуетесь ответом — запаситесь терпением)… это послужило толчком, и я думаю, что если бы не кризис, адаптация прошла бы совсем не так».