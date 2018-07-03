Мариуш Блащак: Польша готова принять военные базы США 1 3.07.2018, 14:21

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Постоянное присутствие американских войск принесет Польше выгоды.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша находится на правильном пути, чтобы на ее территории на постоянной основе был дислоцирован контингент войск США.

Выступая в эфире общественного «Польского радио», глава оборонного ведомства отнесся к сообщениям СМИ, согласно которым американская администрация рассматривает возможность передислокации постоянной военной базы из Германии в Польшу. Министр Блащак подчеркнул, что этот вопрос неоднократно обсуждался во время его переговоров с представителями американской администрации, в частности , с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном и секретаем обороны Джеймсом Мэттисом.

По мнению министра Блащака, постоянное присутствие американских войск принесет Польше выгоды. «Постоянные американские базы - это гарантия нашей безопасности. Конечно, мы должны также предпринимать другие шаги в обронной сфере, пскольку мы полагаемся не только на наших союзников. Мы проводим перевооружение и модернизацию польской армии, являемся активными членами Североатлантического альянса», - добавил министр Мариуш Блащак.