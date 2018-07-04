Над белорусской экономикой сгущаются тучи 9 Владимир Тарасов

4.07.2018, 12:54

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Фото: Getty Images

Надвигается кризис, реального рецепта спасения от которого у руководства Беларуси нет.

В то время как валюты многих стран слабеют по отношению к доллару, а их центробанки повышают ставки, в Беларуси наблюдается обратный процесс. Выглядит это странно, особенно с учетом того, что сам Лукашенко распространяет чуть ли не панические настроения.

По итогам I полугодия 2018 года курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос всего на 0,9%. Для сравнения: по отношению к евро доллар подорожал на 2,6%, по отношению к российскому рублю примерно на 9%, а к индийской рупии – на 10%.

Казалось бы, можно только радоваться, но настроения руководства РБ прямо противоположные. Даже Лукашенко, который обычно выглядит полным оптимизма, в ходе посещения 22 июня Шкловского района, рассуждая о развитии сельскохозяйственных предприятий, неожиданно заявил: «Мы – на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну как на Украине».

На фоне успехов белорусской экономике, к которым, кроме удивительной крепости белорусского рубля, можно отнести рост ВВП, данное высказывание производит довольно странное впечатление.

Впрочем, настроение Лукашенко становится более понятным, если вспомнить, что 19 июня состоялась его встреча с российским президентом, на которой не удалось решить проблемы, связанные с торговыми войнами РБ и РФ.

Но чтобы полностью понять причины столь мрачного настроения президента, надо проанализировать причины нынешнего относительного благополучия белорусской экономики. И эти знания действительно могут вызвать печаль.

Внутренние причины стабильности: страна затянула пояс

Устойчивость белорусского рубля в текущем году кажется удивительной не только при сопоставлении Беларуси с другими странами, но и по внутренним причинам.

Так, хотя средняя заработная плата в 2018 году у нас так и не достигла 1 тыс. рублей, но она все-таки довольно существенно поднялась. По данным Нацбанка, приведенным в его аналитическом обозрении за январь-апрель 2018 года, реальная заработная плата в нашей стране в I квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,5%.

В то же время, производительность труда, рассчитанная по ВВП, увеличилась всего на 5,4%. То есть, то, чего так боялись наши чиновники, все же произошло: темпы роста зарплаты намного превысили увеличение производительности труда. Но к обвалу курса рубля это не привело.

Объяснение данного явления довольно простое: рост доходов оказался намного ниже увеличения зарплаты. А именно, реальные располагаемые денежные доходы населения за рассматриваемый период выросли всего на 7,6%.

Дело в том, что оплата труда составляет всего 64% всех денежных доходов, а другие доходы выросли в намного меньшей степени, или вообще сократились. В частности, последнее относится к доходам от собственности, доля которых в суммарных доходах за I квартал 2018 года снизилась до 2,3% с 3,4% по итогам I квартала 2017 года. Таким образом, рост зарплаты был компенсирован сокращением других доходов населения.

Есть и другой механизм, который способствует крепости рубля. Дело в том, что физические лица продают на внутреннем рынке РБ валюты больше, чем приобретают, и этот излишек отчасти скупает Нацбанк.

Таким образом, курс белорусского рубля оказывается искусственно завышенным, так как если бы Нацбанк не делал этого, избыток предложения валюты привел бы к снижению ее курса против рубля. Таким образом, при росте спроса на валюту на внутреннем рынке Нацбанк может просто снизить объемы приобретения валюты, что нивелирует воздействие этого спроса на курс. Впрочем, в какой мере Нацбанк использует этот механизм, неизвестно.

Еще одна причина устойчивости белорусского рубля – это неразвитость нашего финансового рынка. У нас практически нет акций и облигаций, в которые иностранные инвесторы вкладывали бы свои средства.

Это не позволяет стране легко и быстро привлекать средства за рубежом, но зато спасает от их оттока: валюта не выводится, потому что она не приходила. В результате в нашей стране последний кризис длился намного дольше, чем в других развивающихся странах, зато теперь, когда во многих странах падают курсы валют, белорусский рубль устойчив, как скала. Правда, девальвация российского рубля в апреле текущего года привела и к ослаблению белорусского рубля против доллара и евро, в силу того, что белорусский рубль привязан к корзине валют из доллара, евро и российского рубля.

Со стороны российского рубля особых неприятностей в ближайшем будущем можно не ожидать. После осуществленной девальвации рубля, правительство РФ намерено сохранить курс своей валюты примерно на текущем уровне.

Существовала вероятность новой девальвации российской валюты, в связи с ожидаемым увеличением госрасходов в России для выполнения майского указа президента РФ по повышению темпов роста ВВП и уровня жизни населения (см. «Курс белорусского рубля определяется в Москве»). Но, как выяснилось, правительство РФ выполнять указ не планирует, так как средства на эти цели решено изъять у населения и предприятий (за счет увеличения пенсионного возраста и НДС). То есть в РФ решено повторить в немного модифицированном виде белорусский трюк, когда зарплата растет, а другие доходы населения падают.

Таким образом, белорусский рубль устойчив не потому, что особенно хорошо работает экономика страны, а потому, что затянув пояса во время кризиса 2014-2015 годов, в Беларуси их так и не ослабили. И теперь, когда другие страны вновь затягивают пояса, нам это делать не надо.

Внешние причины: помогла Россия и цены на нефть

Есть и причины стабильности рубля, которые носят внешний характер. Это, в частности, рост цен на нефть на мировом рынке, который привел к увеличению доходов нашей страны от экспорта нефтепродуктов за рубеж. Но рассчитывать на то, что это будет вечным, не стоит. Цены на нефть должны снизиться. Этого добиваются США. Дональд Трамп в прошлые выходные заявил, что страны ОПЕК манипулируют ценами на нефть, потребовал прекратить такие манипуляции, и сообщил, что он договорился с королем Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, может быть, даже на 2 млн. баррелей в день.

Надо иметь в виду и надвигающийся глобальный экономический кризис. Спрос на белорусские товары за рубежом в последние пару лет поддерживался за счет экономического роста в других странах, которые активно привлекали средства и развивали экономику в то время, как наше правительство затягивало пояса. Теперь затягивать пояса начали и там, что неминуемо приведет к снижению доходов от белорусского экспорта.

И, наконец, может прекратить действовать и последняя причина стабильности белорусского рубля – помощь России. Чтобы оценить ее величину, можно посмотреть, сколько мы можем потерять в ближайшие несколько лет.

Такую оценку сделал заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в статье, опубликованной в журнале «Финансы, учет, аудит». Значительные потери белорусский бюджет может понести в связи с планами России по завершению налогового маневра, в ходе которого предполагается отменить вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты. В виде подобных доходов Беларусь в 2017 году получила 1,8 млрд. рублей, то есть 1,7% от ВВП, а в 2018 году планируется получить 1,3 млрд. рублей (1,2% от ВВП).

Кроме того, в 2019 году будут прекращены перечисления в РБ из российского бюджета, осуществляемые в рамках договоренности РБ и РФ в нефтегазовой сфере, заключенной в 2017 году. В целом, в связи с указанными проблемами, а также рядом других, по оценке Минфина речь идет примерно о потери 4,3 млрд. рублей доходов в перспективе 3-5 лет. Выпадение столь значительной части доходов бюджета сведет к нулю его профицит, а это либо лишит правительство оказывать существенную помощь белорусской экономике, либо заставит его понизить уровень жизни населения.

Если внутренние причины стабильности курса рубля контролируются руководством страны, то о внешних сказать этого нельзя. Вернее, ранее президенту РБ это отчасти удавалось за счет особых отношений с Россией. Но, похоже, что-то сломалось в этом механизме. Поэтому в целом ситуация с перспективами белорусской экономики выглядит печальной. Надвигается кризис, реального рецепта спасения от которого у руководства Беларуси нет. Придется, чего доброго, еще больше затягивать пояса. И нынешний год имеет шансы войти в историю нашей страны, как время небывалого экономического процветания перед новой рецессией.

Владимир Тарасов,«Белрынок»