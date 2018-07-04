В Евросоюзе впервые в мире опробовали мобильную связь 5G 4.07.2018, 16:57

На всей территории ЕС доступ 5G будет обеспечен к концу 2020 года.

В Евросоюзе впервые в мире опробовали мобильную связь пятого поколения – 5G. Министр транспорта и связи Финляндии Анне Бернер позвонила по 5G-сети министру экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон. Пробную коммерческую сеть запустил финский сотовый оператор Elisa, а в полную силу она заработает в 2019 году, пишет «Европульс».

Новый тип сетей позволить увеличить скорость передачи данных в несколько раз (скорость будет достигать 2 гигабитов в секунду), к тому же будет расходовать меньше энергии, чем 4G. Это позволит сделать доступнее интернет вещей, когда устройства будут обмениваться информацией между собой.

На всей территории Евросоюза доступ 5G будет обеспечен к концу 2020 года, согласно новым договоренностям, достигнутым между Европарламентом и Советом ЕС в июне.