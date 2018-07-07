Белорусский активист в ООН выиграл дело против Окрестина 7.07.2018, 20:41

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Комитет по правам человека признал условия содержания в белорусском ЦИП бесчеловечными.

В декабре 2009 года активист Егор Бобров отбывал административный арест в Центре изоляции правонарушений на Окрестина, пишет "Правовая инициатива". 15 суток он провел в бесчеловечных условиях: в переполненных камерах без кроватей и стульев.

На тот момент в ЦИПе были деревянные сцены, на которых спало одновременно около 10 человек, постельное белье и матрасы не выдавались. Температура в камерах была 12-14 градусов, а ночью опускалась до 10, поэтому Егор не высыпался и страдал от недомогания и головных болей. Камеры были настолько малы, что он не мог делать физические упражнения, а ежедневных прогулок на свежем воздухе не предоставлялось. Администрация ЦИП посадила Егора Боброва в камеру с курящими людьми, а вентиляция не работала, что создавало невыносимые условия его пребывания в течение всего срока. Качество еды было настолько плохим, что вызывало постоянную изжогу, а продуктовые передачи были запрещены.

Сразу после своего освобождения активист обжаловал условия содержания в суде Московского района, однако суд отказал в рассмотрении дела в связи с неподведомственностью. Он обжаловал этот отказ, однако Минский городской суд оставил в силе решение суда Московского района.

27 марта 2018 года Комитет по правам человека принял соображения о нарушении Республикой Беларусь ст.ст. 7, 10, 2 (3) (а) Международного пакта о гражданских и политических правах, а также ст. 1 Факультативного протокола к Пакту.

«Это первое и пока единственное дело, выигранное в Комитете по правам человека по условиям содержания в ЦИП. Комитет отметил, что заявления Егора Боброва о нарушениях в ЦИПе соответствуют выводам Комитета против пыток в его заключительных замечаниях по Беларуси. Комитет посчитал, что указанные в жалобе условия содержания нарушают право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности.

Комитет признал, что государство не обеспечило Егору Боброву эффективное средство правовой защиты, поскольку суд отказался рассматривать его жалобу.

Несмотря на то, что прошло 8 лет с момента обращения Егора в Комитет, государству рекомендовано возместить ущерб Егору Боброву в течение 180 дней и отчитаться о выполнении.

Не может не радовать также ссылка в соображениях Комитета по правам человека на заключительные замечания Комитета против пыток, с которым мы плотно сотрудничаем и предоставляем информацию о ситуации с пытками в Беларуси. Мы не оставляем это дело и будем дальше работать с государством, требуя исполнения решения Комитета», - сообщил правозащитник Сергей Устинов, помогающий Егору Боброву отстоять свои права.