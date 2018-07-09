«Ты ошибся – а человек в тюрьме» 9.07.2018, 15:24

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Фото: Илья Добротвор

Глава БПЦ отозвал иск против руководителя издательства Белорусского экзархата.

В суде Заводского района Минска рассматривается дело бывшего руководителя издательства Белорусского Экзархата Владимира Грозова. Православная Церковь выставила ему иск в 750 тысяч долларов, однако в первый же день заседания от него отказалась. Сегодня митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, рассказал, почему принял такое решение. Онлайн из зала суда вело издание Office Life.

В понедельник, 9 июля, в суд Партизанского района Минска в качестве свидетеля был вызван митрополит Павел. Он дал показания по делу Владимира Грозова — бывшего главы издательства белорусского Экзархата, который не раз повторял: за решеткой он оказался из-за оговора, никаких претензий со стороны церкви к нему больше нет. В изоляторе он смог встретиться с митрополитом, поговорить, после той встречи Патриарший Экзарх всея Беларуси попросил изменить меру пресечения Грозову и выпустить из-под стражи.

— Спасибо, что дали возможность выступить, — сказал сегодня митрополит Павел в суде.

Как свидетель он сообщил, что живет в резиденции в Дроздах, но зарегистрирован в доме на ул. Освобождения (в епархиальном управлении). При первом знакомстве Грозов показался ему «генератором идей», но затем на него стали поступать жалобы, и митрополит решил провести аудиторскую проверку.

Фото: Илья Добротвор

Теперь предстоятель БПЦ очень сожалеет, что инициировал возбуждение уголовного дела в отношении Грозова.

— Сегодня я все это оцениваю совершенно по-другому… Сегодня я понимаю, что все, кто против него писал, это были завистники, — цитирует Office Life митрополита Павла.

Процесс над Владимиром Грозовым начался 25 июня. Бывшего руководителя издательства Белорусского Экзархата обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — ч. 4 ст. 210 (Хищение в особо крупном размере), ч.2 ст. 231 (Уклонение от уплаты таможенных платежей) и ч.2-ч.3 ст. 426 (Превышение служебных полномочий). Следствие считает, что Грозов присвоил себе усадебный комплекс в Семково и оборудовал там СТО, вместо того чтобы сделать реконструкцию, как это предполагалось. А также за счет церкви внес 25 тысяч долларов в долевое строительство квартиры, купил земельный участок, «Ауди А6», заплатил за учебу, свою и детей, в автошколе, свозил семью на отдых в Грецию, построил два коттеджа, сделал ремонт дома. Всего ущерб церкви, по данным обвинения, составил 1 250 000 рублей (около 625 тысяч долларов. — Прим.TUT.BY). Свою вину Грозов не признает.

Все, кто выступил когда-то против Грозова, по словам главы БПЦ, уже уволены из издательства. Митрополит неоднократно собирал комиссию, которая проводила ревизию издательства, также приглашал туда следователя. Он интересовался у него по поводу уголовного дела. Тот, заявил в суде митрополит, ответил, что ошибся.

— И я подумал: «Ты ошибся просто так… А человек сидит в тюрьме…» Я принял решение обратиться к главе государства с просьбой прекратить уголовное дело, — цитирует officelife. media ключевого свидетеля по уголовному делу.

Митрополит также считает, что Грозов оказался в СИЗО из-за того, что развернулась борьба за власть. И некоторые завистники ликуют, что Грозов за решеткой. Глава БПЦ признал, что в издательстве действительно были выявлены некоторые нарушения. Не были уплачены некоторые налоги, но позже ущерб был возмещен.

— Церкви не запрещено заниматься бизнесом, но для этого нужно зарегистрировать структуру, чтобы она вошла в реестр, платились налоги, — рассказал во время процесса митрополит Павел.

Он уверен: Грозов не присваивал себе усадебный комплекс в Семково, как это указано в обвинении. По словам митрополита, фигурант уголовного дела все делал «для церкви, не для себя». После задержания Грозова был уволен весь юридический отдел Экзархата.

Фото: Илья Добротвор

Патриарший Экзарх всея Беларуси признался на суде, что за последние 15 лет ему неоднократно дарили новые автомобили.

— Вот на 65 лет мне подарили «Майбах», — заявил митрополит Павел.

Он рассказал, что многие машины передавал монастырям и приходам. Чтобы избежать волокиты с документами, просто выписывал доверенности. По версии следствия, напомним, Грозов пригнал в страну 14 автомобилей, не уплатив таможенные пошлины, потому что оформлял их как подарок церкви.

— Не вижу оснований, чтобы были суровые меры в отношении Владимира Всеволодовича. Прошу суд услышать нас и освободить его… Не вижу в нем какого-то умышленного врага, — заявил свидетель.

Митрополит напомнил, что в Беларуси уже не раз было так, что люди гасили ущерб по неуплате налогов, и их освобождали.