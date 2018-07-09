«Ты ошибся – а человек в тюрьме»
- 9.07.2018, 15:24
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Глава БПЦ отозвал иск против руководителя издательства Белорусского экзархата.
В суде Заводского района Минска рассматривается дело бывшего руководителя издательства Белорусского Экзархата Владимира Грозова. Православная Церковь выставила ему иск в 750 тысяч долларов, однако в первый же день заседания от него отказалась. Сегодня митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, рассказал, почему принял такое решение. Онлайн из зала суда вело издание Office Life.
В понедельник, 9 июля, в суд Партизанского района Минска в качестве свидетеля был вызван митрополит Павел. Он дал показания по делу Владимира Грозова — бывшего главы издательства белорусского Экзархата, который не раз повторял: за решеткой он оказался из-за оговора, никаких претензий со стороны церкви к нему больше нет. В изоляторе он смог встретиться с митрополитом, поговорить, после той встречи Патриарший Экзарх всея Беларуси попросил изменить меру пресечения Грозову и выпустить из-под стражи.
— Спасибо, что дали возможность выступить, — сказал сегодня митрополит Павел в суде.
Как свидетель он сообщил, что живет в резиденции в Дроздах, но зарегистрирован в доме на ул. Освобождения (в епархиальном управлении). При первом знакомстве Грозов показался ему «генератором идей», но затем на него стали поступать жалобы, и митрополит решил провести аудиторскую проверку.
Теперь предстоятель БПЦ очень сожалеет, что инициировал возбуждение уголовного дела в отношении Грозова.
— Сегодня я все это оцениваю совершенно по-другому… Сегодня я понимаю, что все, кто против него писал, это были завистники, — цитирует Office Life митрополита Павла.
Процесс над Владимиром Грозовым начался 25 июня. Бывшего руководителя издательства Белорусского Экзархата обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — ч. 4 ст. 210 (Хищение в особо крупном размере), ч.2 ст. 231 (Уклонение от уплаты таможенных платежей) и ч.2-ч.3 ст. 426 (Превышение служебных полномочий). Следствие считает, что Грозов присвоил себе усадебный комплекс в Семково и оборудовал там СТО, вместо того чтобы сделать реконструкцию, как это предполагалось. А также за счет церкви внес 25 тысяч долларов в долевое строительство квартиры, купил земельный участок, «Ауди А6», заплатил за учебу, свою и детей, в автошколе, свозил семью на отдых в Грецию, построил два коттеджа, сделал ремонт дома. Всего ущерб церкви, по данным обвинения, составил 1 250 000 рублей (около 625 тысяч долларов. — Прим.TUT.BY). Свою вину Грозов не признает.
Все, кто выступил когда-то против Грозова, по словам главы БПЦ, уже уволены из издательства. Митрополит неоднократно собирал комиссию, которая проводила ревизию издательства, также приглашал туда следователя. Он интересовался у него по поводу уголовного дела. Тот, заявил в суде митрополит, ответил, что ошибся.
— И я подумал: «Ты ошибся просто так… А человек сидит в тюрьме…» Я принял решение обратиться к главе государства с просьбой прекратить уголовное дело, — цитирует officelife. media ключевого свидетеля по уголовному делу.
Митрополит также считает, что Грозов оказался в СИЗО из-за того, что развернулась борьба за власть. И некоторые завистники ликуют, что Грозов за решеткой. Глава БПЦ признал, что в издательстве действительно были выявлены некоторые нарушения. Не были уплачены некоторые налоги, но позже ущерб был возмещен.
— Церкви не запрещено заниматься бизнесом, но для этого нужно зарегистрировать структуру, чтобы она вошла в реестр, платились налоги, — рассказал во время процесса митрополит Павел.
Он уверен: Грозов не присваивал себе усадебный комплекс в Семково, как это указано в обвинении. По словам митрополита, фигурант уголовного дела все делал «для церкви, не для себя». После задержания Грозова был уволен весь юридический отдел Экзархата.
Патриарший Экзарх всея Беларуси признался на суде, что за последние 15 лет ему неоднократно дарили новые автомобили.
— Вот на 65 лет мне подарили «Майбах», — заявил митрополит Павел.
Он рассказал, что многие машины передавал монастырям и приходам. Чтобы избежать волокиты с документами, просто выписывал доверенности. По версии следствия, напомним, Грозов пригнал в страну 14 автомобилей, не уплатив таможенные пошлины, потому что оформлял их как подарок церкви.
— Не вижу оснований, чтобы были суровые меры в отношении Владимира Всеволодовича. Прошу суд услышать нас и освободить его… Не вижу в нем какого-то умышленного врага, — заявил свидетель.
Митрополит напомнил, что в Беларуси уже не раз было так, что люди гасили ущерб по неуплате налогов, и их освобождали.