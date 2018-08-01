Минфин США отказал Дерипаске в снятии санкции 1.08.2018, 12:43

Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Для этого миллиардер был готов передать акции «Русала» в слепой траст.

США ответили отказом на просьбу миллиардера Олега Дерипаски вывести из-под санкций алюминиевый гигант "Русал".

Американский Минфин отклонил план, предложенный холдингом Дерипаски En+ через компанию Mercury LLC, лоббирующую его интересы, о временном исключении из санкционного списка, который был передан в Вашингтон 12 июля, сообщает Bloomberg.

План предполагал, что Дерипаска, состояние которого Forbes оценивает в 6,7 млрд долларов, откажется от контроля над крупнейшим производителем алюминия в мире за пределами Китая.

Для этого миллиардер и члены его семьи были готовы передать акции "Русала" в слепой траст, тем самым сократив свою долю в бизнесе с 66% до уровня ниже 50%.

Тем не менее компания публично не назвала ни одного потенциального независимого директора, а также какого-либо покупателя акций Дерипаски.

Одновременно американский Минфин согласился на уступки в части срока, в течение которого бизнес с "Русалом" должен быть свернут, а его акции и долговые обязательства - проданы зарубежными инвесторами.

Генеральная лицензия Управления по контролю за зарубежными активами (санкционное подразделение Минфина) была продлена третий раз: изначально избавиться от бумаг "Русала" и En+ требовалось к 6 апреля, затем - к 7 мая, после - к 5 августа.

Теперь этот срок продлен до 23 октября.

Напомним, в мае En+ Дерипаски предложила правительству избавить "Русал" от платежей по договорам на поставку мощности, де-факто повысив цены на электроэнергию для потребителей в Сибири на 12%.

По оценке компании, "Русалу" не хватает около 1,5 млрд долларов в год: из-за санкций выпуск алюминия может сократиться на 30% в базовом сценарии и на 50-70% - в "самом негативном".

Последний вариант чреват закрытием заводов, значительно сократится экспортная выручка, и возникнет риск неплатежей по долгу.