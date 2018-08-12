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В Беларуси подорожало автомобильное топливо

  • 12.08.2018, 8:22
Фото: РИА Новости

Это уже одиннадцатое изменение цен на бензин с начала года.

С 12 августа в стране подорожало автомобильное топливо. Об этом сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Как сообщает ведомство, с 12 августа стоимость автомобильного топлива выросла на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,30 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,38 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,59 руб., ДТ — 1,38 руб.

«Белнефтехим» поясняет, что решение принято на основании мониторинга основных факторов, влияющих на стоимость моторного топлива, — цены на нефть, налоговой нагрузки, уровня цен в сопредельных государствах, курсов валют, других показателей, а также с учетом финансового состояния нефтеперерабатывающей отрасли Республики Беларусь.

«За 7 месяцев 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 35%, при этом цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, за этот период выросли всего на 14%. В сложившейся ситуации НПЗ при реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке несут убытки и не имеют возможности возместить возросшие затраты на приобретение нефти», — информирует пресс-служба концерна.

Ранее, напомним, глава «Белнефтехима» Игорь Ляшенко говорил, что при нынешних ценах на нефть (80 долларов по состоянию на 24 мая. — Прим. AUTO.TUT.BY)

бензин подорожает на 24%.

Это уже одиннадцатое изменение цен на топливо в текущем году. Последний раз оно дорожало 15 мая, также на 1 копейку.


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