Названы самые популярные машины по странам 12.08.2018, 15:53

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Специалисты составили рейтинг автомобилей, которые лучше всего продаются на рынках Европы.

Эксперты разработали перечень на основе предпочтений жителей Германии, Франции, Англии, Италии и Испании, сообщает 360tv.ru со ссылкой на портал SpeedMe.

Так, на первой позиции в рейтинге по продажам оказалась Германия. А вот самым излюбленным автомобилем немцев в текущем году по-прежнему остался хэтчбек Volkswagen Golf. В 2018 году здесь было реализовано более 455,5 тысяч машин этой марки. Также местные жители отдают предпочтение кроссоверу Volkswagen Tiguan — более 51,1 тысяч проданных автомобилей и седану Volkswagen Passat — 46,2 тысяч покупателей у этой марки.

Что же касается жителей Великобритании, то здесь в тройку лидеров вошли такие автомобили, как Ford Fiesta, Ford Focus и Volkswagen Polo.

Во Франции за текущий год было реализовано 1,45 миллиона новых автомобилей. Местные жители чаще всего покупают такие автомобили, как Renault Clio — более 85,7 тысяч проданных машин, Citroen C3 — более 67,8 реализованных авто, а также Peugeot 208 — 63,5 тысяч покупателей данной марки автомобиля.

Водители в Италии также стараются приобретать автомобили собственного производства. Так, в лидерах оказалась машина Fiat Panda с показателем 69,9 тысяч реализованных автомобилей, а также Fiat 500X — 30,7 проданных машин и Fiat 500 — более 29 тысяч покупателей.

Испанцы отдают предпочтение Renault Megane. За 2018 год было приобретено уже 19,5 тысяч автомобилей. Сразу следом по популярности идет хэтчбек Volkswagen Golf — 19,41 тысяч машин и Polo — 19,4 тысяч автомобилей.