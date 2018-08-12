Назван топ-5 лучших автомобилей 2018 года 2 12.08.2018, 21:12

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Toyota Corolla

Фото: motortrend.com

Лидером рейтинга стала Toyota Corolla.

Эксперты составили рейтинг пяти лучших автомобилей 2018 года, передает riafan.ru.

Эксперты уточнили, что лидером рейтинга стала Toyota Corolla. Ее специалисты назвали самой практичной и экономичной машиной. На втором месте Audi A4. Среди преимуществ бренда, по словам экспертов, мощность двигателя и удобство управления автомобилем.

По данным портала CarsWeek, на третьем месте находится Toyota Camry. Ее автолюбители полюбили за наличие большого количества опций и также экономичность. В список пяти лучших машин года также отнесли Subaru Forester и BMW X3.