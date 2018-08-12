закрыть
12 августа 2018, воскресенье, 21:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Назван топ-5 лучших автомобилей 2018 года

2
  • 12.08.2018, 21:12
  • 1,001
Toyota Corolla
Фото: motortrend.com

Лидером рейтинга стала Toyota Corolla.

Эксперты составили рейтинг пяти лучших автомобилей 2018 года, передает riafan.ru.

Эксперты уточнили, что лидером рейтинга стала Toyota Corolla. Ее специалисты назвали самой практичной и экономичной машиной. На втором месте Audi A4. Среди преимуществ бренда, по словам экспертов, мощность двигателя и удобство управления автомобилем.

По данным портала CarsWeek, на третьем месте находится Toyota Camry. Ее автолюбители полюбили за наличие большого количества опций и также экономичность. В список пяти лучших машин года также отнесли Subaru Forester и BMW X3.


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип