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Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин учредили Фонд Justice for Journalists

  • 14.08.2018, 22:00
Фото: EPA/UPG

Организация будет заниматься расследованием преступлений против журналистов.

Основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский и его бывший партнер по бизнесу Леонид Невзлин создали Фонд международных расследований преступлений против журналистов Justice for Journalists. Об этом сообщается на сайте организации, сообщает "Радио Свобода"

Фонд планирует организовывать и финансировать международные расследования преступлений, совершенных против журналистов вне зависимости от места их совершения и мотивов.

Фонд будет оказывать организационную, политическую, информационную и финансовую поддержку деятельности международных расследовательских групп и проектов, задачей которых является выявление, обнародование и предание суду лиц, ответственных за преступления против журналистов, – говорится на сайте.

С 1992 года по настоящее время в разных странах мира погибли 849 журналистов.

Преступления против журналистов – это глобальная проблема. Каждый год десятки журналистов по всему миру становятся жертвами убийств, большинство этих преступлений остаются нераскрытыми. На мой взгляд, Фонд Justice for Journalists – это один из способов борьбы с безнаказанностью, заявил Михаил Ходорковский.

По его словам, расследование убийства в Центральноафриканской Республике Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могло бы стать первым приоритетным делом фонда.

Ходорковский и Невзлин предоставят первоначальную сумму в $5 миллионов долларов для будущей работы фонда.

Как сообщается в фейсбуке Ходорковского, основатели Фонда рассчитывают, что на начальном этапе Фонд будет финансировать или софинансировать от пяти до десяти международных расследований в год.

Организация будет управляться попечительским и экспертным советами.

На сайте фонда говорится, что организация открыта для сотрудничества с международными СМИ, правозащитниками и расследователями по широкому кругу вопросов.


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