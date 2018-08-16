Топ-5 винтажных автомобилей, которые всегда в моде 1 16.08.2018, 17:16

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Рейтинг пяти лучших классических авто с богатой историей, которые дадут фору большинству современных моделей.

Какие ассоциации возникают у вас со словом «старый автомобиль»? Повидавший виды личный транспорт, пригодный лишь для путешествий до ближайшего автосервиса? Ржавое корыто, непригодное ни для чего вообще? Безусловно, есть и такие экземпляры. Но существуют также и ретро-модели, настоящие жемчужины винтажного стиля, на которых попросту невозможно ездить по городу без чувства гордости. Mashyna.com предлагает вашему вниманию рейтинг 5 лучших классических авто с богатой историей, которые дадут фору большинству современных моделей.

Aston Martin DB4

С чего же еще начать, как не с любимой марки Джеймса Бонда? Модель DB4 является предшественницей избранницы агента 007 под пятым номером, но не уступает ей в культовом статусе. Несмотря на это, количество оставшихся экземпляров крайне ограничено. Поэтому, если хотите стать счастливым обладателем одного из них, придется озаботиться поиском, или же перейти на секретную службу Ее Величества.

Porsche 911

Воплощение лучших особенностей винтажного стиля. Особенно это касается ранних моделей 911 золотой эры концерна до редизайна в 1974 году. Кроме уникального стиля, автомобиль может похвастаться безупречным качеством сборки: даже по современным стандартам Porsche 911 готов конкурировать с современными моделями, как в скорости, так и в удобстве управления.

Mercedes SL 300 Gullwing

Среди первых спорткаров послевоенной эпохи Mercedes SL 300 Gullwing был самым быстрым серийным автомобилем своего времени, а именно — в середине ХХ века. SL 300 стал также первой машиной с системой непосредственного впрыска топлива, способной развивать скорость в 260 км/ч. В то время никто не ожидал таких показателей даже от Mercedes. На сегодняшний день сохранилось около трети всех выпущенных моделей, но большинство из них принадлежат своим первым владельцам. Впрочем, полюбоваться элегантным произведением искусства можно в одном из автомобильных музеев, таких как Petersen в Лос-Анджелесе.

Datsun 240Z

Z был одним из самых популярных японских спорткаров на экспорт. Стильный, мощный, надежный и удобный — автомобиль обладает всеми качествами, для попадания в наш список. На трассе Datsun столь же быстр, сколь грациозен. Шестицилиндровый двигатель позволяет разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд и развить максимальную скорость в 200 км/ч. Это даже быстрее, чем вышеупомянутый Porsche 911 мог позволить себе в те времена.

BMW 3.0 CSL

Еще один ретро-автомобиль, популяризированный кинематографом. Один из лучших вариантов для любителей погонять, подобно герою нашумевшего в прошлом году фильма «На драйве». Примерно за 40 лет до премьеры BMW 3.0 CSL уже успешно выигрывал различные гоночные соревнования. Кроме того, автомобиль стал первой моделью немецкого гиганта, который снабдили шестицилиндровым двигателем с четырехклапанными головками цилиндров и антиблокировочной системой. И если такими ноу-хау сегодня никого не удивить, то внешний вид этой негабаритной, но очень стильной, быстрой и маневренной машины, все еще внушает трепет.

Ferrari 250 GTO

Неужели вы думали, что мы не упомянем итальянский спорткар, пускай даже ценой выхода за заявленные рамки? Встречайте, одна из самых популярных и узнаваемых моделей легендарного бренда и бонусное место нашего списка — Ferrari 250 GTO, — священный Грааль каждого автоколлекционера. Автомобиль класса Gran Turismo, который выпускался с 1962 по 1964 год для участия в гонках ФИА. Каждый экземпляр стоил 18 тысяч долларов (сумасшедшие по тем временам деньги), а каждого потенциального его владельца должен был одобрить лично глава концерна Энцо Феррари. Не удивительно, что последняя такая модель ушла с молотка за 38 млн долларов.