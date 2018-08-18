Владелец одного из самых ярких Volkswagen в Беларуси: Мне просто хочется выделяться из толпы 32 18.08.2018, 8:25

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Фото: onliner.by

Денис потратил на «прокачку» автомобиля всего $2000.

Модель Scirocco даже в стоковом виде выделяется из скучно-серой линейки Volkswagen. Стильная, яркая, выразительная. Существует не так много «Фольксвагенов», которые можно описать этими прилагательными.

Но даже владельцы Scirocco порой хотят выделиться из немногочисленной стаи других «Сирок». Минчанин Денис, купивший машину еще до великого падения российского рубля, превратил свою «трехдверку» в один из самых ярких Volkswagen в стране. Со стороны может показаться, что это дорогущий тюининг-проект, когда доработка стоит больше автомобиля-исходника. Нет, ребята, это не тот случай.

Чтобы превратить обычный Scirocco в то, что вы видите на фотографиях, нужно около 2 тысяч долларов по курсу. Зато теперь на любом светофоре этот Volkswagen привлекает максимум внимания. Корреспонденты Onliner.by пообщались с владельцем необычной машины, которая, кстати, состоит в автоклубе Base.

Фото: onliner.by

Итак, знакомьтесь — Volkswagen Scirocco, появившийся на свет в солнечной Португалии в далеком 2009 году. Тогда это еще была очень свежая модель (Scirocco III дебютировала в 2008-м). Под капотом хетчбэка — не хватающий звезд с неба 1,4 TSI, выдающий 122 л. с. Менее мощных моторов на данную модель не ставили. 200 ньютон-метров передаются на переднюю ось через 6-ступенчатую «механику», и если Денис будет идеально орудовать коробкой передач, то его автомобиль наберет сотню в лучшем случае за 10 секунд.

Если читать этот абзац и не смотреть на фотографии, можно подумать, что речь идет о каком-нибудь унылом белом Scirocco со штамповками и елкой-пахучкой на зеркале. Но на самом деле пусть это и не 265-сильная «эрка», зато внешне данному экземпляру нет равных!

Фото: onliner.by

А когда-то это был обычный белый Scirocco

— Купил машину в 2014 году, за две недели до того, как рухнул российский рубль. Поэтому отдал за нее большую сумму — 14,5 тысячи долларов по курсу. Ну что уж поделать. До Scirocco ездил на Mitsubishi Lancer десятого поколения.

Еще когда-то был Eclipse. А первым автомобилем стал Volkswagen Golf II, доставшийся мне от родителей. Scirocco был куплен в обычном виде. Белый кузов, стандартные 17-дюймовые диски, никакого обвеса. В общем, самый незаурядный Scirocco с базовым мотором. Я тогда еще покрасил диски в ужасный синий цвет. Наверно, так делают многие автолюбители, когда пытаются хоть как-то доработать любимую машину, — улыбаясь вспомнил Денис.

Фото: onliner.by

В 2014 году у автомобиля были проблемы с лакокрасочным покрытием и владелец решил привести машину в порядок. Вместо того чтобы полностью перекрасить кузов (это стоило бы под 2 тысячи долларов), он обклеил хетчбэк «самопальной» пленкой в стиле «камуфляж». Одновременно с этим была поставлена винтовая подвеска и автомобиль слегка «присел», что еще больше подчеркнуло динамичный силуэт кузова Scirocco. За свою жизнь машина многократно получала новые диски диаметром от 17 до 20 дюймов.

Фото: onliner.by

Диски от BMW X5

В итоге Денис пришел к выводу, что лучшими колесами для Scirocco являются фирменные диски BMW Х5 (E53) в 63-м стиле. Это достаточно тяжелые колеса, особенно для такого маленького автомобиля. Чтобы поставить неоригинальные «катки», пришлось устанавливать переходные проставки с 5×112 на 5×120 толщиной 20 мм. Задние колеса еще слегка завалены — иначе не влезли бы. Диски были куплены за 120 долларов по курсу. То есть по 30 долларов за колесо. Копейки! За 8 евро диски были покрашены. Задняя резина новая. Стоимость — 40 долларов за два колеса. Передние покрышки стоят 70 долларов. Колеса здесь разноширокие.

Фото: onliner.by

Сине-зеленый металлик

Но привлекает внимание машина не столько колесами, сколько необычным цветом. Пленка называется Premium Shift Effect Cast Oracal 970 и меняет цвет в зависимости от угла, под которым на нее смотришь. В дверных проемах предательски выглядывает оригинальный белый цвет. Крышу и корпусы наружных зеркал владелец решил сделать черными. Покрасил Денис и диски от «икса».

— После того как снял старую камуфляжную пленку, лакокрасочное покрытие автомобиля срочно потребовало замены. Я решил вместо покраски обклеить Volkswagen новой пленкой. На этот раз более качественной и дорогой. Цвет выбирали вместе с женой, чтобы всем нравился. В итоге пришлось менять техпаспорт. Теперь там написано «сине-зеленый металлик». Слово «металлик» я сам попросил добавить. Пленка стоила 1100 долларов по курсу. Покраска была бы дороже, — поведал владелец необычного Scirocco.

Машина не для гонок

Не самые выдающиеся динамические показатели 1,4-литрового Scirocco Дениса не беспокоят. Говорит, что не делал машину для гонок и просто любуется ей и радует окружающих. Любимое дело — на небольшой скорости проехать по городу. Автомобиль действительно привлекает внимание — пока мы проводили фотосессию, много людей, проходящих мимо, засматривались либо доставали телефон, чтобы сделать снимок.

Фото: onliner.by

— Очень люблю кататься по городу со скоростью 60 км/ч. Как раз все успевают рассмотреть. Я получаю от этого удовольствие. Я и делал машину для того, чтобы она была максимально стильной. Езжу на Scirocco только летом. Каждую неделю вожу на мойку. Мою всегда сам. Зимой передвигаюсь либо на общественном транспорте, либо на автомобиле родителей. Пленка не была бы в таком хорошем состоянии, если бы я ездил на машине по дорогам, посыпанным солью, — говорит Денис, показывая несколько небольших повреждений на пленке, появившихся после контакта с твердыми предметами.

За четыре года парень уже наездил на автомобиле 60 тысяч километров. Никаких серьезных поломок не было. Сразу после покупки 1,4-литровый TSI получил новую цепь и преднатяжитель. Масло меняется каждые 6—7 тысяч километров. Владелец уверяет, что мотор масло не «жрет».

Сплиттеры делал сам

Если присмотреться, под бамперами и по бокам автомобиля есть черный обвес. Его Денис делал самостоятельно. Сначала вырезал форму из картона, а потом на основе шаблона изготовил сплиттеры из алюминиевых композитных панелей (такие применяются при производстве рекламных щитов). Получилось стильно, но ухудшило и без того плохую проходимость машины. Дорожный просвет этого Scirocco едва превышает заветную пачку сигарет. Глядя на расстояние между асфальтом и днищем, поневоле начинаешь искать на фоне высокие горы.

Фото: onliner.by

— «Спящие полицейские» проезжаю боком. Иногда слегка чиркаю. А вот на паркинги практически не заезжаю. На некоторые даже пробовать не хочется. Хотя как-то поднимался на верхний уровень паркинга ТЦ «Немига 3». Заехал. Но вот в «Дана Молле» точно повис бы. К бордюрам, как вы понимаете, подъезжаю крайне аккуратно, — поделился «заниженными» проблемами парень.

За все про все — 2 тысячи долларов

Фото: onliner.by

— На самом деле подобная доработка машины стоит недорого. Если отбросить обклейку кузова, то можно легко вложиться в тысячу долларов. Даже меньше. С пленкой и работой — около двух тысяч. Некоторые за четыре года эксплуатации столько в незапланированные ремонты вкидывают. Я не считаю, что это заоблачные деньги. Это мое хобби, и я получаю от работы над автомобилем удовольствие, — резюмировал Денис, сообщив, что продавать машину пока не собирается. Для эксперимента выкладывал свой Scirocco на «Автобарахолке» за 12 тысяч долларов в эквиваленте. Очередь покупателей не выстроилась. Такой проект сильно «на любителя».