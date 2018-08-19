Министр Утюпин: У меня две родины – Беларусь и Россия 3 19.08.2018, 9:26

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Министр Утюпин

Факты о новом министре промышленности.

18 августа стало известно, кто станет новым министром промышленности. Это 41-летний чиновник Павел Утюпин. Он сел на должность вместо Виталия Вовка, со скандалом снятого после визита Лукашенко в Оршу.

«Наша Нива» выяснила, что известно о новом министре.

Две Родины: Беларусь и Россия

Павел Утюпин родился 17 декабря 1976 года в деревне Поповка Хорольского района Приморского края (это Дальний Восток России). В первый класс Павел пошел в соседнее село. Но надолго там не задержался — отец, Владимир Утюпин, был военным. В общем, корни Утюпина в России, в городе Кургане, там и по сей день живут родственники. Но семья военнослужащего много переезжала по СССР, в результате, осели Утюпины в Беларуси, в Борисове.

После Павел Утюпин говорил в интервью газете «Вечерний Бобруйск», что у него две родины: Беларусь и Россия.

В Борисове родители Утюпина живут и по сей день. Там Павел окончил местную гимназию и решил поступать в Минск.

Мать Павла работала учительницей начальных классов. У Павла есть и родная младшая сестра, Кристина. Сегодня она юрисконсульт.

Сам маленький Павел хотел стать военным, как и отец, рассказала «Нашей Ниве» мать Любовь Утюпина. Но после Павел решил все же идти в экономисты.

Сделал стремительную карьеру

После борисовской гимназии, Павел Утюпин поступил на факультет международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета.

— Первый курс отучился заочно, и за это время приобрел опыт работы на предприятиях. На последнем курсе аспирантуры мне стало известно, что ищут кандидатуру на должность советника председателя Могилевского облисполкома. В основном искали среди иногородних, так как минчане, естественно, старались остаться в столице. Остановились на мне. В 25 лет я занял должность советника, через два года стал главным советником. Оттуда через четыре года перешел на должность заместителя генерального директора ОАО «Белшина», — рассказывал Утюпин газете «Вечерний Бобруйск».

Причем, Утюпин признавался, что боялся не справиться. Мол, раньше, и в должности советника также, он занимался экономическими вопросами, опыта управления не имел. Думал над предложением из «Белшины» больше месяца, но в итоге согласился.

Но перед госслужбой и «Белшиной» молодой Утюпин успел поработать на предприятиях на хороших должностях. Был заместителем директора по внешнеэкономическим связям предприятия «Дубль В», начальником отдела внешнеэкономических связей производственно-коммерческой фирмы «УТВ», экономистом планово-экономического отдела совместного предприятия «Фребор» в городе Борисове.

Приватизации ждать не стоит

Как молодой министр будет руководить промышленностью пока неизвестно. Лукашенко отмечал, что одной из причин выбора Утюпина является экономический опыт чиновника.

Но популярная теория, что белорусские госпредприятия спасет только приватизация, вряд ли будет осуществляться на практике. Ведь это не зависит от министра. Государственная политика — распродажи не будет и точка.

— Мы отказались и от массовой распродажи государственного имущества. Опыт наших соседей, которые провели такую приватизацию, демонстрирует ряд долгосрочных негативных последствий, которые перевешивают краткосрочные финансовые выгоды. В последние годы приватизация в Беларуси осуществлялось точечно, при наличии стратегического инвестора, нацеленного на развитие предприятия, повышение его прибыльности и стоимости активов. Да, ее темпы заметно снизились, но это не означает отсутствия приватизационной политики, — говорил Утюпин в интервью БЕЛТА.

Также чиновник позитивно высказывался по поводу создания Таможенного союза и надеялся, что в будущем в нем появятся и новые страны.

В 2017 году Утюпин говорил, что массовых увольнений и сокращений на госпредприятиях ждать тоже не стоит. Мол, у нас все же «социально-ориентированное государство».

Поэтому, скорее всего, радикальных изменений не будет. Утюпин продолжит «терпимое» управление отраслью. Следует отметить, молодой чиновник никогда не боялся признавать наличие проблем. Но признавать проблемы — одно дело, а решать их и нести за это полную ответственность — совсем другое.