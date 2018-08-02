РФ: Обвиняемого в «госизмене» 74-летнего ученого заподозрили в передаче данных в Бельгию 3 2.08.2018, 12:59

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Речь в деле идет не о стране, а об организации, с которой сотрудничал российский институт.

Арестованный по обвинению в госизмене ведущий научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев подозревается в передаче секретных сведений иностранной научной организации — бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Об этом сообщил РБК адвокат правозащитного объединения «Команда 29» Евгений Смирнов, защищающий Кудрявцева.

«Речь в деле идет не о стране, а об организации, с которой сотрудничал ЦНИИмаш — это Фон Кармановский институт гидродинамики. Между ними было соглашение, утвержденное на уровне правительства РФ», — заявил Смирнов.

Несколько месяцев назад, еще до возбуждения уголовного дела в отношении Кудрявцева, сотрудники ФСБ опрашивали ученого Владимира Лапыгина — он был руководителем Кудрявцева в ЦНИИмаш и сейчас уже отбывает наказание по делу о госизмене. Формально дела Кудрявцева и Лапыгина не связаны.

О том, что Лапыгин общался с сотрудниками ФСБ, говорится в рапорте спецслужбы, с которым ознакомилась защита Кудрявцева, уточнил Смирнов. Этот рапорт — единственный документ, которым следствие обосновало необходимость арестовать Кудрявцева, уточнил адвокат.

«Из него следует, что всего были опрошены несколько десятков человек — видимо, все, кто когда-либо работал с Кудрявцевым. Самый молодой из них 1943 года рождения», — сказал адвокат.