На указателях в центре Минска появился китайский язык

На указателях в центре Минска появился китайский язык9
- 2.08.2018, 13:08
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Эта тенденция касается не только Минска.
На указателях в подземном переходе на площади Независимости появились китайские иероглифы. Об этом сообщает СТВ.
Сначала указатели на китайском появились в аэропорту, а сейчас — в подземном переходе на проспекте Независимости. Такие же есть на железнодорожном вокзале и у городской Ратуши.
Отметим, что эта тенденция касается не только Минска. Например, указатели дублированы на китайский и на бобруйском автовокзале.