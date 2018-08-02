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На указателях в центре Минска появился китайский язык

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  • 2.08.2018, 13:08
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Фото: ctv.by

Эта тенденция касается не только Минска.

На указателях в подземном переходе на площади Независимости появились китайские иероглифы. Об этом сообщает СТВ.

Сначала указатели на китайском появились в аэропорту, а сейчас — в подземном переходе на проспекте Независимости. Такие же есть на железнодорожном вокзале и у городской Ратуши.

Отметим, что эта тенденция касается не только Минска. Например, указатели дублированы на китайский и на бобруйском автовокзале.


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