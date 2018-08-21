Кто в Беларуси может уйти на пенсию на пять лет раньше? 3 21.08.2018, 18:28

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Пенсионный возраст для льготников тоже повышается, но они все равно уходят на отдых раньше большинства белорусов.

Профессий, которые позволяют выйти на пенсию раньше, достаточно много. Kp.by решил посмотреть, кому положена такая льгота. Конечно, нюансов здесь очень много, поэтому мы описали схему лишь в общих чертах.

Тем, кто трудится на вредных и опасных производствах

Такую пенсию в Беларуси назначают по двум спискам. Список №1 - это работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, а также подземные работы. Те, кто наработал там нужный стаж, могут выйти на пенсию на 10 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Сейчас это 46 лет для женщин и 51 год для мужчин. В конечном итоге пенсионный возраст для них тоже увеличится на три года - до 48 и 53 лет соответственно.

Есть и список №2 - это работы с вредными и тяжелыми условиями труда. Они дают возможность выйти на пенсию на пять лет раньше (сейчас это 51 год и 56 лет). Помимо профессий, связанных с разнообразным промышленным производством, здесь есть еще нянечки и санитарки в психиатрических и психоневрологических отделениях домов ребенка, машинисты, телефонисты и так далее.

Чтобы уйти на раннюю пенсию по списку №1, мужчинам нужно накопить минимум 20 лет трудового стажа, из них половина - на опасных работах. Для женщин - 16 лет и 6 месяцев (этот стаж постепенно увеличивается до тех же 20 лет), на опасных работах - 7 лет и 6 месяцев. Для пенсии по списку №2 мужчинам нужно 25 лет трудового стажа, женщинам - 20 лет, и минимум половина из них - на работах из списка.

Госслужащим, работникам авиации, медикам, педагогам, спортсменам, артистам

Для каждой профессии есть свои условия. Например, госслужащим, чтобы уйти на пенсию на пять лет раньше (то есть на данный момент в 51 год для женщин и в 56 для мужчин), нужно накопить 20 лет стажа государственной службы. Но при этом до достижения общеустановленного пенсионного возраста им будут платить только половину начисленной пенсии. Некоторые медики и учителя тоже могут выйти на пенсию на пять лет раньше, если накопили нужный специальный стаж: мужчины - 30 лет, женщины - 25.

Кстати, по данным Белстата, в прошлом году средняя пенсия за выслугу лет для этой категории составила 423 руб. 50 коп. Обычная пенсия по возрасту, для сравнения, - 323 руб. 10 коп.

Силовикам

А именно - военнослужащим Вооруженных сил, которые служат по контракту, тем, кто служит в органах внутренних дел (милиция), органах по чрезвычайным ситуациям (спасатели), органах государственной безопасности, органах пограничной службы, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, а также в органах финансовых расследований Комитета госконтроля. Речь идет о начальствующем и рядовом составе. То есть, к примеру, бухгалтерам или секретарям, работающим в воинской части, военная пенсия не положена.

Сейчас пенсионный возраст для силовиков всех званий до подполковника включительно (официально он называется предельным возрастом состояния на военной службе) - 46 лет. Раньше он равнялся 45 годам, но вместе с общим пенсионным возрастом начал повышаться на полгода каждый год. К 2023 году он достигнет 48 лет. Если силовику исполнилось 46 лет и к этому моменту у него есть как минимум 25 лет общего трудового стажа, из которых 12,5 года - это служба, то он имеет право уйти на пенсию. Если же выслуга лет у человека составляет 20 и более лет, он уже заработал право на пенсию. Но выплачивать ее начнут только в 46 лет вне зависимости от того, когда он уволится.

Для более высоких званий пенсионный возраст не увеличивается. Но он и раньше был выше. Полковники выходят на пенсию в 50, генерал-майоры и генерал-лейтенанты - в 55, генерал-полковники - в 60.

Кстати, пенсию силовикам платят не за счет Фонда соцзащиты, как всем остальным, а за счет бюджета. На 1 января 2018 года в Беларуси было около 76 тысяч военных пенсионеров.

Многодетным мамам, инвалидам и родителям инвалидов

Для них тоже есть определенные требования. Многодетной матери нужно, во-первых, родить пять или более детей. Во-вторых, воспитать четверых из них до 8 лет. И в-третьих, иметь не менее 15 лет трудового стажа (декрет в него тоже входит) и не менее 5 страхового. Если все условия выполнены, на пенсию получится выйти на пять лет раньше - в 51 год (когда повышение пенсионного возраста закончится - в 53). А женщины, родившие пятерых и более детей, воспитавшие их до 16 лет и проработавшие минимум 10 лет непосредственно на производстве сельскохозяйственной продукции (к примеру, в колхозе), могут выйти на пенсию вообще в любое время!

Родитель ребенка-инвалида, воспитывавший его минимум 8 лет до наступления совершеннолетия и накопивший определенный трудовой стаж (20 лет для женщин и 25 - для мужчин), тоже может выйти на пенсию на пять лет раньше. На те же пять лет раньше могут уйти на отдых и инвалиды III группы, которые накопили 20 или 25 лет трудового стажа (в зависимости от пола).

«Вместо льготного выхода на пенсию людям на тяжелой и опасной работе могли бы просто платить больше»

- Льготный выход на пенсию для людей, чья работа связана с риском для здоровья и жизни, существует во многих странах. Это что-то вроде компенсации за вредность. Но, на мой взгляд, за работу в таких условиях просто нужно больше платить, - полагает Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC. - В целом это соответствует законам рынка: если по каким-то причинам никто не хочет заниматься определенной работой, ее цена повышается, чтобы кто-нибудь на нее согласился. В такой ситуации у самого человека тоже есть больше возможностей выбрать, как построить свою жизнь. Например, он мог бы больше откладывать, скопить достаточную сумму и перестать работать раньше, или больше вкладываться в свое здоровье, чтобы работать до пенсии. В крайнем случае, можно было бы предлагать работнику выбрать: либо сейчас получать больше и выйти на пенсию вместе со всеми, либо получать меньше и выйти на пенсию раньше. Однако большинство вредных работ оплачивает государство, у которого нет возможности поднять зарплаты на вредных работах. Поэтому пообещать отложенные бонусы выгоднее, тем более до них можно и не дожить. А еще это не только экономический, но и в какой-то степени политический вопрос. Государство, можно сказать, подкупает пенсионными льготами некоторую часть избирателей, и такое происходит в очень многих государствах.

Будет ли сокращаться список льготников?

Для тех, кто имеет право на раннюю пенсию, пенсионный возраст тоже повысится на те же три года. Но они все равно будут уходить на заслуженный отдых раньше большинства жителей страны. Некоторые эксперты считают, что количество льготников можно было бы и сократить, чтобы снизить нагрузку на Фонд соцзащиты и бюджет. Или хотя бы уменьшить разрыв между общим пенсионным возрастом и льготным. Рассматривают ли такие идеи в правительстве?

- Вопрос об изменении подходов к назначению досрочных пенсий министерством в настоящее время не рассматривается, - прокомментировали в Минтруда и соцзащиты.

А КАК У НИХ?

- В России система выхода на досрочную пенсию почти не отличается от нашей. Уйти отдыхать чуть раньше могут те, кто проработал определенное количество времени во вредных или опасных условиях труда, а также военные, силовики, некоторые врачи, учителя, творческие работники. Кроме того, на пять лет раньше на пенсию уходят жители Крайнего Севера. Избавляться от этих льгот наши соседи не планируют: если пенсионный возраст будет повышаться, для льготников он тоже повысится.

- В Латвии те, кто работал на предприятиях с вредными или опасными условиями труда, могут выйти на пенсию на пять лет раньше (в 58 лет вместо 62). Но до наступления общеустановленного пенсионного возраста им будут платить только половину положенной пенсии.

Кстати, все те, кто наработал 30 или больше лет стажа, могут уйти на пенсию на два года раньше.

- В Великобритании раньше могут выйти на пенсию представители некоторых профессий. Пожарные, полицейские, солдаты, авиадиспетчеры могут уйти на заслуженный отдых в 60 (все остальные - в 68). При этом значительная часть британской пенсии - накопительная, и большинство фондов дают возможность забрать деньги, начиная с 55 лет. Так что если вы накопили достаточно, можно начинать отдыхать уже в 55.