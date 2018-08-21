CNBC: Российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море 15 21.08.2018, 22:14

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Москва собирается провести операцию по ее поиску.

Российская ракета с ядерной установкой находится в Баренцевом море после неудачного испытания в прошлом году, Москва собирается провести операцию по ее поиску. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки, передает РБК.

Испытания ракеты проводились в ноябре. Сейчас планируется операции по поиску ракеты, в которой будут участвовать три судна, одно из которых оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами. По словам источников телеканала, точные сроки для проведения миссии не установлены.

Президент Владимир Путин представил новую ракету с ядерно-энергетической установкой в марте, заявив, что она обладает неограниченной дальностью. Как сообщал ранее CNBC со ссылкой на источники, Россия испытала четыре подобных ракеты в ноябре и феврале, каждое из испытаний было неудачным. По информации США, одной из ракет удалось пролететь более 35 км за 2 минуты перед тем как управление над ней было потеряно. Самый короткий полет длился четыре секунды.

При этом, по данным телеканала, на упавших ракетах не сработала ядерная установка.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя первое сообщение CNBC о неудачных испытаниях ракет, посоветовал слушать Владимира Путина и верить ему.