В Беларуси рабочие начали забастовку из-за зарплаты $35 за месяц 27 24.08.2018, 7:56

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ФОто: tut.by

Стихийная забастовка вспыхнула в Витебской области.

Непосредственный заработок рабочих Сенненского районного жилищно-коммунального хозяйства на Витебщине - не более Br 70. Как существовать на эти деньги и почему предприятие вынуждено доплачивать работникам до минимальной зарплаты - смотрите в репортаже «Белсата».

Очередной рабочий день для специалистов Сенненского районного жилищно-коммунального хозяйства начался со стихийной забастовки. Утром работники собрались на крыльце, чтобы вызвать на откровенный разговор руководство предприятия по причине низких зарплат.

«67 рублей я заработал. Наверное, хорошо работал, что мне даже премия есть 34 рубля. И за мастерство даже 12 рублей есть. Вот это такой заработок в меня», - говорит работник Сенненского районного ЖКХ Алексей Куц.

И это за месяц ежедневной восьмичасовой работы при четвертом разряде. Случалось, что выплачивали и меньше. Не умереть с голоду позволяют только, что есть доплаты ндо минимальных трехсот рублей. Этих денег едва хватает.

«За общежитие половину зарплаты отдаешь, плюс сад, школа. Как ребенка прокормить? Кишки рвешь. На самом деле сложная работа поднимать крышу, страшно. Кажется, объемы большие, мы должны зарабатывать нормально, но ничего не зарабатываем», - говорит один из работников Сенненского районного ЖКХ.

На все замечания работников прораб только пожимает плечами. Мол, как работали - так и заработали.

«Так как они рассказывают, что работают? Усердно работают?» - «Говорят, что хорошо работают». - «Как работают, так и платят им за их работу», - говорит руководитель ремонтно-строительного участка Григорий Гридченко.

Экономист организации ситуацию истолковывают не малыми расценками за работу, а недостаточным ее объемом на предприятии. Так, нормы специалисты вырабатывают только на 30 процентов.

«С восьми часов, что он на работе, только где-то два-три часа занимается сдельной оплатой. Нет требуемого объема работы. У нас были в 16-м году «Дожинк»". Сами понимаете, очень большой процент был охвачен ремонтами жилого фонда. Практически все сделали», - говорит Светлана Кохан, главный экономист Сенненской районного ЖКХ.

По словам председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов, проблема не в конкретной организации, а в системе неэффективного управления государственными предприятиями.

«Если государство не может обеспечить в качестве работодателя работников трудом, то пусть оно уже какие-то шаги делает, чтобы этим занимался бизнес. Система ЖКХ вся в руках государства», - говорит Александр Ярошук из Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

В результате на собрании работникам Сенненской районного ЖКХ ничего не пообещали. Ремонтно-строительный участок организации, вероятно, ждет оптимизация. По крайней мере о том, что такой вариант сейчас рассматривается, «Белсату» сообщила главный экономист хозяйства.