Фигурантов «дела БелТА» вызывают в СК 24.08.2018, 15:36

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Там с ними проведут процессуальные действия.

Всех подозреваемых в деле, за исключением Алексея Жукова, 27 августа вызывают в Следственный комитет.

Там с ними проведут процессуальные действия в присутствии адвокатов. Об этом сообщает Правозащитный центр «Весна» со ссылкой на БелаПАН.

«Дело БелТА» было возбуждено по ч. 2 ст. 349 УК Беларуси – «несанкционированный доступ к компьютерной информации» (максимальное наказание – 2 года лишения свободы). Согласно следствию, в течение 2017-2018 гг. подозреваемые более 15 тыс. раз незаконно пользовались платной подпиской на ленту новостей государственного агентства БелТА.

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН. Половину из них отпустили вечером.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by и главного редактора этого издания , а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН.

Только после международного давления и солидарности журналистов белорусские власти отпустили задержанных.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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