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ГАИ начинает охоту на велосипедистов

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  • 26.08.2018, 18:43
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Гаишники возьмутся за велосипедистов, которые не спешиваются на зебрах.

Злостным нарушителям на мотоциклах напомнят о правилах дорожного движения и ответственности за их нарушения с помощью писем. Акция «Мотоциклист и велосипедист, будь внимателен!» пройдёт с 27 по 31 августа, передает vgr.by.

Цель акции — предупредить ДТП с участием двухколёсного транспорта: как мотоциклистов, так и велосипедистов. Сотрудники ГАИ будут патрулировать места массового отдыха и городские улицы. Мотоциклистам, которые за год нарушили ПДД пять и более раз, направят письма-напоминания о соблюдении правил дорожного движения и о том, что их ждёт в случае нарушения ПДД, сообщил старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Олег Дук.

Кроме того, возьмутся и за велосипедистов, которые не спешиваются, переходя дорогу. Таким нарушителям грозит штраф от 1 до 3 базовых, или от 24,50 до 73,50 рубля. Если велосипедист будет пьян, сумма штрафа больше — от 3 до 5 базовых, или от 73,50 до 122,50 рубля.


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