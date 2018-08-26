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Лукашенко: У меня есть один страх — это экономика

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  • 26.08.2018, 22:01
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Диктатор рассказал о своих страхах.

Александр Лукашенко дал интервью БТ, передает nn.by.

«Я в обзоре прочитал разные толкования на тему страхов, ужасов для Лукашенко в будущем и так далее.

Во-первых, мне уже ничего не страшно. Я человек, прошедший через многие страхи. Но есть один страх, если его можно страхом назвать, — это экономика. Я всегда об этом говорю.

Если будет у нас развиваться нормально экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну хотя бы как сейчас, никаких страхов для белорусов быть не может. Не существует таких страхов. Ни внешняя агрессия, ни что нас кто-то поработит, захватит, что нас кто-то подчинит, растворит… Никаких больше страхов нет, кроме экономики», — заявил Лукашенко.


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