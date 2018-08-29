Для заработка белорусы выбирают Польшу 10 29.08.2018, 8:36

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Трудовая миграция за рубеж резко выросла.

Все больше белорусов ищут заработок за рубежом. Согласно опросу, проведенному «Белстатом», 88 тысяч человек зарабатывает на хлеб за границей. За год эта цифра выросла на 16%. Куда едут белорусы и что нужно сделать, чтобы остановить утечку мозгов и рабочих рук?

Реальные цифры трудовой миграции могут быть в разы больше. Эксперты полагают, что за границей работает каждый десятый трудоспособный белорус. Это 400 тысяч человек. Главным направлением миграции остается Россия. Следующей по популярности называют Польшу, сообщает «Белсат».

Луиза Рослан, фирма «PERSONEL SERVICE», Варшава:

«Только в первом полугодии польские работодатели подали 33 тысячи заявлений о принятии на работу граждан Беларуси. Это сразу на 37% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Это значительный рост».

Цифры могут свидетельствовать как о росте миграции, так и об изменении ее направления. Все больше белорусов ищут работу не на Востоке, а на Западе. Тысячи белорусов приезжают в Польшу не на сезонную, а на постоянную работу.

Количество офисных зданий в Варшаве за последнее десятилетие выросло в разы. И в каждом из этих зданий можно найти белорусского работника. Согласно исследованиям, белорусы уже работают в каждой десятой крупной польской фирме.

Типичный белорус, работающий в Польше, имеет от 26 до 40 лет и является офисным работником, строителем или водителем. Анастасия приехала в Варшаву два года назад и работает в логистической компании. В последние годы за рубеж уехало много ее белорусских друзей.

Анастасия Самсоненко, компания «Asstra-Polska», Варшава:

«В Польше больше всего. Также Чехия и Германия. Знаю, что много людей едет в США, но среди моих знакомых – нет».

Искать работу за границей белорусов заставляют низкие зарплаты. Если средняя зарплата в России выше на треть, то в Польше она больше в четыре раза.

Жители Гомеля:

«Я езжу в Россию, я там работать и жить хочу, так как там уровень жизни лучше намного».

«А что тут? Перспективы никакой, работаешь-работаешь, а толку никакого, что заработал, то и проел».

«Не находят люди работу, работы нет, очень трудно работу найти».

Чтобы остановить выезд молодых трудоспособных людей за границу, нужно открыть экономику для конкуренции, создать независимый суд, гарантировать неприкосновенность частной собственности.

Александр Ярошук, Белорусский конгресс демократических профсоюзов:

«Нужно разрабатывать специальную программу занятости, прежде всего речь идет о создании новых рабочих мест, а это означает, что должны развиваться бизнес, любой – и малый, и средний».

Однако за 4 года кризиса власти Беларуси на это так и не пошли. Похоже на то, что трудовая миграция правительству даже удобна. Мол, пусть белорусы едут за границу и уже оттуда привозят деньги для себя и своих семей.