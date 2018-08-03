Олег Гулак: Международные профсоюзы зададут властям неприятные вопросы 3.08.2018, 22:05

Олег Гулак

Фото: belgazeta.by

Уже неделю в суде Минска длится процесс по громкому «делу профсоюзов».

"По характеру следствия и вопросов, которые задаются на суде, процесс немного странный. Суд интересует далеко не то, что записано в официальном обвинении. Посмотрим, что дальше с этим будет происходить, но пока ситуация какая-то непонятная ", -рассказал сайту palitviazni.info председатель Белорусского Хельсинкского Комитета Олег Гулак.

Со слов правозащитника, признание секретарши профсоюза РЭП Юлии Юхновец, что она была в профсоюзе агентом КГБ - это тоже особенность судебного процесса.

"Очевидно, что контроль за деятельностью профсоюзной организации такими методами - это была бы ненормальная ситуация в демократической стране, - продолжает Олег Гулак. - Такой контроль можно было бы понять, если бы речь шла о какой-то террористической организации, но каковы были обстоятельства внедрения агентов в общественную организацию? Понятно, что здесь - политические мотивы, что само по себе уже не укладывается в рамки работы КГБ и оперативно-розыскной деятельности".

Глава БХК считает, что окончательное решение будет приниматься исключительно на «высоком» государственном уровне.

"Власти четко понимают, что, если Федынича и Комлик отправить за решетку, то будет резонанс не только внутри страны, но и за ее пределами, - добавляет собеседник. - Международное профсоюзное движение также будет задавать белорусским властям неприятные вопросы, поэтому все эти моменты будут учтены при принятии решения".

Напомним, в суде Советского района Минска уже неделю длится процесс по громкому "делу профсоюзов".

Профсоюзным лидерам Геннадию Федыничу и Игорю Комлику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере»).