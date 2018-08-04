Шесть впечатляющих сериалов, которые вдохновят на путешествия 4.08.2018, 17:47

Кадр из сериала "марко поло"

Просмотр сериалов является самым большим мотиватором для путешествий.

Не зря локации из известных телешоу становятся туристическими хитами, а очереди к популярным достопримечательностям становятся все больше. Расскажу о шести сериалах, которые вдохновят на путешествие даже заядлого домоседа, пишет Виталий Дрозд для сайта «Новое время».

Вершина озера (Top of the Lake, 2017)

Отправляемся в Новую Зеландию

В новозеландском городке пропадает 12-летняя Туи. Позже становится известно, что она была на 5 месяце беременности. За расследование берется детектив Робин Гриффин, которая недавно вернулась из Австралии.

У фильма своя особенная атмосфера — она держит в напряжении до конца. Не зря Вершина озера — первый сериал, показанный в рамках престижного фестиваля Sundance, а затем на Berlinale.

Несмотря на мрачность и депрессивность сюжета, место съемок, а именно город Квинстаун, стал один из самых посещаемых в стране. Ежегодно сюда приезжают около двух миллионов туристов. Все из-за невероятных пейзажей, потрясающей красоты гор и прозрачных озер. А еще Квинстаун считается столицей приключений и экстрима. Если вы за полеты на планере, походы в горы, прыжки с тарзанки и рафтинг по горным рекам — место для зимнего отдыха найдено.

Марко Поло (Marco Polo, 2014)

Отправляемся в Малайзию, Италию, Казахстан

Из названия сериала можно догадаться, что он о знаменитом венецианском торговце Марко Поло. Вместе с отцом молодой человек прибывает в Китай, который во второй половине 13 века находился под контролем Монголии. Отец Марко предлагает отдать сына хану за возможность торговли на Шелковом пути. Таким образом, Поло оказывается вовлеченным во все политические интриги при дворе.

Марко Поло считается одним из самых дорогих телешоу в мире. Бюджет за два сезона оценивается в $180 млн. Создатели не пожалели средств и сделали визуально качественный продукт. Съемки проходили в Казахстане, Италии, Словакии и Малайзии. Бескрайние поля Казахстана, архитектура древней Венеции, живописные Суловские скалы и малазийские тропики вызывают желание отправиться навстречу приключениям в новые страны.

Многие критики отметили, что внешняя красота сериала намного превосходит его сюжетную составляющую. Если первый сезон окупился, то второй значительно проиграл, учитывая космические бюджеты.

Черные паруса (Black Sails, 2014)

Отправляемся в ЮАР

Сериал является приквелом событий, которые разворачиваются в книге Роберта Льюиса Стивенсона Остров сокровищ. 1715 год — пик пиратства в Карибском море. Нью-Провиденс — остров-резиденция пиратов, где правит беззаконие. В центре сюжета — союз капитана Флинта и дочери местного британского чиновника Элеонор Гатри. Они намерены добиться независимости острова от Британской империи.

Помимо морских сражений и пиратских интриг, Черные паруса завораживают визуально. И речь идет не только о фантастических декорациях, костюмах и достаточно реалистичных спецэффектах, но и потрясающих тропических локациях с лазурными берегами, пальмами и голубым океаном. Фильм снимали в Южной Африке, в городе Кейптаун и его окрестностях. Продюсеры с локацией не ошиблись — райское место на краю земли способно посоревноваться в красоте с Карибами.

Чужестранка (Outlander, 2014)

Отправляемся в Шотландию

Времена Второй мировой войны. Прогуливаясь у шотландских каменных кругов, военная медсестра Клэр Рэндалл перемещается в прошлое — на 200 лет назад. В тот момент в Шотландии полным ходом идет гражданская война. Девушке предстоит пройти много испытаний. Ее ожидает роковая встреча с симпатичным раненым солдатом. Несмотря на то, что в настоящем Клэр ждет супруг, она выходит замуж за Джейми, чтобы спастись и найти выход из временной дыры.

Чужестранка захватывает своей аутентичностью. Шотландские пейзажи, звуки волынки, килты, дожди — все подчеркивает атмосферность севера Великобритании. В сериале собраны почти все достопримечательности страны: долина Гленко, живописный город Кинлок Раннок, величественные замки Дун и Блэкнесс, музей Хайленд — список можно долго продолжать. Глазу остается лишь радоваться, а душе — желать покорять просторы Шотландии.

Мир Дикого Запада (Westworld, 2016)

Отправляемся в США

Действие сериала разворачивается в будущем, где уже начали использовать искусственный интеллект. Доктор Роберт Форд создал парк Мир Дикого Запада, в котором живут андроиды в человеческом обличии. Богатые представители современного мира могут распоряжаться судьбами жителей парка, как захотят. Убитых роботов чинят и вновь запускают в игру. Но оказывается, что не все андроиды теряют воспоминания.

Тот, кто не смотрел этот хит HBO, будет удивлен не только интригующим сюжетом, но и невероятной красотой того самого Дикого Запада. Фильм снимали на нескольких локациях, которые давно стали must visit в США: долина Касл-Вэлли, расположенная у реки Колорадо, национальные парки Арчес, Каньонлендс и Голова мертвой лошади. В общем, знаменитые американские каньоны, красные пески, скалы — все то, что так манит туристов со всего мира. Не зря штаты Юта и Аризона считаются одними из самых живописных в США.

Таинственный путь (Mystery Road, 2018)

Отправляемся в Австралию

В австралийской глубинке пропадают двое подростков, которые работали на местной ферме. На их поиски отправляют детектива Джея Суона. Жители деревни уверены, что парни просто куда-то ушли. Однако полицейский подозревает, что свидетели что-то недоговаривают.

Многим Австралия кажется чем-то недоступным и неизведанным. Конечно, все знают о кенгуру, Сиднейском оперном и аборигенах. Однако создатели сериала показывают другую Австралию — ее затерянные просторы, маленькие деревушки и далекие горизонты. Особенно приятно — отлучиться от напряженного сюжета и насладиться этой природой.