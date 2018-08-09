В Варшаве – самые низкие в ЕС цены на такси из аэропорта в центр города 2 9.08.2018, 15:09

В рейтинге рассматривались 50 самых крупных европейских аэропортов.

Такси из Варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена до центра польской столицы обойдется дешевле, чем в других городах ЕС – в 9 евро (за 11 километров пути). Варшавский аэропорт занял третье место в рейтинге аэропортов европейского региона с самыми недорогими такси Airport Taxi Report Summer 2018, сообщает euro-pulse.ru.

В первую десятку вошли также румынский аэропорт имени Анри Коанды в Бухаресте (13 евро за поездку «аэропорт-центр города», на 5-м месте), португальский аэропорт Лиссабона (17 евро, на 7-м месте) и аэропорт испанского города Аликанте (20 евро, на 9-м месте). Среди самых дешевых оказался и аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге (14 евро за поездку, на 6-м месте).

Средняя стоимость поездки из европейского аэропорта до центра города на такси составляет 40 евро.

Дешевле всего добраться до центра города из аэропорта Анталии (Турция) – 7 евро за поездку на такси. А больше всего придется заплатить, чтоб добраться до центра Лондона из трех ближайших аэропортов – Лутон (112 евро), Станстед (112 евро) и Гатвик (107 евро).

В рейтинге рассматривались 50 самых крупных европейских аэропортов. Составители ранжировали такси по общей стоимости поездки и отдельно – по цене за километр пути.