Видеофакт: Geely за пару лет превратился в ржавую жестянку на колесах 27 12.09.2018, 20:35

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Дети владельца Geely из Борисова открывали двери автомобиля и сделали в ней дыру пальцами.

Предприниматель из Борисова Сергей Олешко работал на стройке белорусско-китайского автомобильного завода. В 2013 году вместо заработанных денег во взаимозачет он купил автомобиль «Geely», пишет «Белсат».

Пробег авто был всего 4 километра, по вин-коду понятно, что это третий автомобиль, сошедший с конвейера. Уже через 2,5 года эксплуатации на кузове начала отваливаться краска и появляться ржавчина. Тогда авто было еще на гарантии и обслуживалось у официального дилера. От коррозии двери, задние арки и капот попытались закрасить, но ситуацию это не спасло, сейчас отремонтированные детали выглядят еще хуже.

На днях дети Сергея открывали двери автомобиля и сделали в ней дыру пальцами. Гарантийный срок обслуживания «Geely» закончился два года назад. Сейчас ни одного металлического элемента без ржавчины на автомобиле не осталось. В компании «БелДжи» комментировать ситуацию отказались и предложили присылать письменный запрос.

Тем временем господин Алешко убежден, что его автомобиль не переживет еще одну зиму. Он хочет узнать у дилера, сколько ему предложат за пятилетнюю ржавую жестянку на колесах, чтобы купить другой автомобиль.