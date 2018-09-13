Жители Барановичей взбунтовались против планов чиновников 13.09.2018, 10:53

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Жители Южного микрорайона в Барановичах протестуют против вырубки деревьев.

Жители многоэтажек на улице Советской в Южном микрорайоне Барановичей недовольны тем, что в зеленой зоне около их домов собираются строить магазин, пишет intex-press.by.

Люди считают, что вырубать деревья, посаженные много лет назад, недопустимо. Но больше всего жильцов возмущает тот факт, что их мнением никто не поинтересовался.

Единственная зеленая зона

Жильцы дома №125В на улице Советской рассказывают, что о строительстве нового магазина недалеко от их девятиэтажки им стало известно в конце августа – когда место будущей стройки огородили забором.

– Утром 27 августа я шла на работу и увидела, что в наш скверик привезли вагончик. Подумала, может, соседний дом будут ремонтировать. Но нет. Вечером иду – уже забор стоит. Оказалось, территорию огородили для строительства магазина, – рассказывает жительница дома №125В Ирина Зайцева.

Ирину, как и многих других жильцов этой девятиэтажки, в первую очередь возмущает то, что магазин собираются строить на месте небольшого сквера, посаженного жителями дома больше 20 лет назад.

– В 90-е годы, когда сдали наш дом и мы заселились, поблизости не было ни одного дерева. И мы сами сажали здесь березы, акации, клены, чтобы и детям, и взрослым было где прогуляться, отдохнуть, – вспоминает житель дома Николай. – За это время деревья вон какие большие выросли! Целый парк. А сейчас его хотят вырубить.

Недовольны будущей стройкой и многие жильцы домов №123 и №121А, которые расположены неподалеку. По их словам, сквер – единственное место, где отдыхают не только взрослые, но и играют дети, так как здесь находится «единственная в округе песочница», других детских площадок поблизости нет.

– Видимо, в горисполкоме считают, что магазин важнее, чем наши дети! – возмущается жительница дома №123.

«Ладно, если бы мы сами просили»

Потребности в новой торговой точке, по мнению людей, в их районе нет. Они говорят, что поблизости расположено как минимум семь продовольственных магазинов, и зачем строят еще один – им непонятно.

– Ну ладно, если бы мы сами просили открыть нам магазин под самым домом, чтобы удобнее было. Так нет же! Тогда для кого его строят? – недоумевает одна из местных жительниц. – Жителей в микрорайоне больше не становится, а магазины растут как грибы после дождя.

Кроме этого, люди не понимают, почему их мнением по поводу того, нужен магазин или нет, никто даже не поинтересовался.

– Наши деревья собираются вырубать, на их месте строить никому не нужный магазин, а мы об этом узнаем в последнюю очередь. Неужели мы не имеем права знать, что будут делать на территории рядом с нашим домом? Почему не поинтересовались нашим мнением и не провели общественное обсуждение? – возмущается житель дома №121А.

По плану 80-х

Магазин во дворе домов на улице Советской строит компания «Санта Ритейл». И строительство нового объекта, как отмечают в управлении архитектуры и градостроительства Барановичского горисполкома, было предусмотрено детальным планом застройки этого района.

– Еще в 80-е годы, когда район проектировался, это место было отведено под строительство административно-торгового здания, – поясняет Виталий Полуянчик, начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома. – Если бы в плане его не было, то мы сейчас провели бы процедуру общественного обсуждения.

С тех пор генплан города не раз менялся и дополнялся, но в плане застройки Южного микрорайона, по словам Виталия Полуянчика, этот объект был. Место на улице Советской все это время пустовало, так как желающих строиться там не было.

– Дело в том, что потенциальных инвесторов обязывали выполнить большой объем благоустройства, что влекло за собой дополнительные расходы. А «Санта Ритейл» согласилась на все условия, – отмечает Виталий Полуянчик.

Часть деревьев, по его словам, действительно вырубят, но неподалеку высадят новые, а недалеко от близлежащих жилых домов «Санта Ритейл» построит новую детскую площадку.

– Это место долго пустовало, но пришло время реализовать план, который был создан давно, – резюмирует Виталий Полуянчик.

«Не надо нам всего этого»

После того, как жильцы домов начали бить тревогу по поводу будущей стройки, звонить с жалобами «во все инстанции», городские власти вечером 30 августа провели с жителями собрание.

– Но на него почему-то пригласили только жильцов дома №123. У нас на подъезде никаких объявлений не было, о встрече нас никто не предупреждал, – говорит Татьяна, проживающая в девятиэтажке №125В. – Видимо, решили собрать людей для галочки, чтобы потом можно было сказать, что мнение людей учли.

Жители дома №121А говорят, что тоже о собрании не знали. Но многих из тех, кто и присутствовал на встрече, в необходимости строительства магазина не убедили.

– Нас уверяли, что строительство магазина пойдет нам только на пользу. И продукты можно будет купить рядом с домом, и стоянку большую сделают, и новую детскую площадку построят, – рассказывает жительница дома №123. – Да не надо нам всего этого! Оставьте нам нашу зеленую зону и нашу песочницу.

По словам женщины, хоть они и поставили свои подписи, что на собрании были, их точка зрения по поводу стройки осталась прежней.

– Мы поставили подписи, но это не значит, что мы согласны на стройку! – отмечает она.

Жители многоэтажек намерены отстаивать свой сквер. Они собрали больше 80 подписей, отправили коллективные обращения в Барановичский горисполком и в Брестский облисполком, побывали на приеме у заместителя председателя горисполкома Дмитрия Тихно.

– Нам сказали, что подумают над тем, что можно сделать, – недоумевает одна из женщин, подписавшихся в обращении. – Зачем пилить и сносить? Неужели нельзя найти под магазин другое место? А наш двор оставить таким, какой он есть – зеленым и красивым. На радость всем, кто здесь живет.