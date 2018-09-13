США стали мировым лидером по добыче нефти 1 13.09.2018, 11:22

Это лидерство сохранится до конца года и в следующем году.

Минувшим летом США, вероятно, обошли Россию по объемам добычи нефти, заняв первое место в мире. Как передает русская служба «Голоса Америки», об этом сообщило министерство энергетики США.

По оценкам ведомства, добыча нефти в США в августе составила 10,9 миллиона баррелей в день по сравнению с 10,8 миллиона баррелей в России.

США впервые за несколько десятилетий выходят в мировые лидеры по добыче нефти.

Под влиянием бума сланцевого бурения, особенно в Пермском бассейне на западе Техаса, американские производители выкачивают рекордные объемы нефти и природного газа.

Если учитывать общие объемы добычи нефти и газа, то США являются мировым лидером с 2012 года.

Что касается добычи нефти, то США обошли Саудовскую Аравию несколько месяцев назад, заняв второе место после России.

По прогнозам министерства энергетики, достигнутое лидерство США сохранится до конца года и в следующем году.

По оценкам России, она добывает 11,2 миллиона баррелей в день, но эта цифра включает конденсат, который добывается вместе с нефтью.

Министерство энергетики давно заявляло, что опережение России по добыче нефти Соединенными Штатами – это лишь вопрос времени.

Несмотря на то, что нехватка трубопроводов замедляет темпы роста добычи в Пермском бассейне, по крайней мере временно, по прогнозам министерства, США будут в среднем добывать 11,5 миллионов баррелей нефти в день в следующем году.

Добыча стала быстро увеличиваться после того как цены на нефть пошли вверх после недавнего спада, превысив 70 долларов за баррель.

В прошлом году производство нефти в США составило в среднем 9,4 миллиона баррелей в день.

Экспорт американской нефти также быстро растет, составляя около 2 миллионов баррелей в день.