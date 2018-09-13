закрыть
13 сентября 2018, четверг, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

В Гродно осы напали на детей в детском саду

  • 13.09.2018, 11:26
иллюстрационное фото

Пять детей в больнице.

В Гродненской области специалисты регистрируют увеличение нападений ос на людей, пишет tut.by.

Так, например, в областном центре агрессивные насекомые напали на воспитанников детского садика по улице Ольги Соломовой. Пятеро малышей были госпитализированы в детскую больницу.

За прошедший месяц к врачам по поводу укусов пчел и ос обратилось около 50 человек. Специалисты говорят, что насекомые начали массово нападать на людей, чего в предыдущие месяцы не наблюдалось. Так, у семерых гродненцев, которые обратились за медицинской помощью, диагностировали множественные укусы насекомых. За август медики госпитализировали 11 человек.

В городе осы селятся на чердаках, крышах и балконах верхних этажей. Спасать людей от надоедливых насекомых — обязанность сотрудников МЧС. За последний месяц они сотни раз выезжали на такие вызовы. Спасатели говорят, что осы очень часто выбирают для своего жилья здания школ и садиков: 90% выездов пришлось на данные учебные заведения.


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников
С любовью из Парижа
С любовью из Парижа Леонид Новицкий
«Хартия» - это символ демократической Беларуси
«Хартия» - это символ демократической Беларуси Збигнев Глуза
Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру
Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру Аркадий Бабченко