Семья из Минска пытается вернуть годовалого сына 4 13.09.2018, 15:37

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Фото: «Радыё Свабода»

Ольга Канатовская считает, что ее ребенка просто украли.

Семья из Минска, которую лишили родительских прав, пытается вернуть сына Ванечку из Дома ребенка № 1. «Радыё Свабода» разбиралось в ситуации.

Ольга Канатовская ежедневно ездить в Дом ребенка № 1 к своему сыну (ранее разрешались только два свидания в неделю). Ванечке 26 сентября будет год и два месяца. Его забрали в дом ребенка в ноябре прошлого года, мать Заводской суд Минска лишил родительских прав. После того как это решение было обжаловано, Минский городской суд лишил родительских прав и гражданского мужа Ольги Дмитрия Волкова.

«Суд прошел очень быстро, - говорит Ольга Канатовская. - Было много свидетелей, приходили с работы, начальник участка. Соседи дали характеристику. Но все эти показания они просто не засчитали. И у меня складывается впечатление, что мой ребенок просто кому-то понравился и, возможно, ему подобрали родителей и хотят им отдать».

«Ребенок был и одет и обут, и чистенький»

Ольга Канатовская работает дворником в ЖЭУ № 1 Заводского района. Отец Ванечки, Дмитрий Волков - токарем. Живут в квартире вместе с родителями.

«Сколько вон детей отказников. Почему их никто не усыновляет? Так давайте пополнять детские дома. Мой ребенок вообще ни в чём не нуждался. Был и одет, и обут, и чистенький. У него до сих пор лежат дома и вещи на вырост, и памперсы, и кроватка стоит, все чистенькое. Мне так и сказала директор СПЦ (социально-педагогический центр. - РС) - если бы немного старше был, то и не поехали бы на этот вызов. Они-то прицепились», - говорит мать Ванечки.

«Так давайте забирать детей у всех судимых»

После того как забрали сына, Ольга обращалась к психологам, чтобы, как она говорит, «не наложить на себя руки».

«Мне в тот момент работать не хотелось, жить не хотелось, - говорит Ольга. - Прицепились, прогулы у меня нашли, потом судимости, что были 6 лет назад. Так давайте забирать детей у всех судимых. Тогда через одного придется забирать детей ».

Ольга говорит, что в тот день, когда забрали Ванечку, они были в гостях, на дне рождения у кумы. Вместе сидели за столом на кухне, а ребенок спал в коляске в отдельной комнате.

«Они у нас ребенка украли. Они пришли, моего ребенка тихонько закрутили и вынесли. Я до сих пор не знаю, как они узнали, что мы были там. Прибежала старшая дочь подруги и сказала - тетя Оля, Ваню забрали. Тогда мой муж ринулся в зал, а Вани уже не было. В это время зашла милиция, и мой муж начал с ней бороться. Этот милиционер никаких претензий не имел и на суде сказал, что поступил бы так же», - сказала Ольга.

После этого инцидента на Дмитрия Волкова завели уголовное дело за сопротивление милиции и дали два года «домашней химии».

«Сердце болит, я не могу»

«Я сейчас ежедневно езжу к сыну. Мне дают час поиграть с ним на улице. Муж работает, у него «химия» и он должен после работы сразу домой. Я приезжаю, сын меня знает и сразу просится на руки. Ходим с ним за ручку, играем. Сердце болит, я не могу. Дома смотришь ребенка, как сама знаешь, а тут - не дай Бог упал, сердце замирает. А он сам хочет ходить и отпускает руку», - говорит Ольга.

По словам Ольги, в детском доме ей предложили подписать бумагу, что она не против усыновления, если она хочет и дальше посещать сына. Она подписала, но отец не подписал.

Суды против родителей

11 августа 2017 года Совет по профилактике социально-педагогического центра признала, что Ванечка находится «в социально опасном положении». Поводом стало то, что Ольга была лишена родительских прав в отношении старшей дочери Ирины.

Дочери уже 17 лет. Она много раз ездила на оздоровление за рубеж в Италию, планирует там остаться в приемной семье. Ольга решила ей не мешать.

Лишение родительских прав 12 лет назад основывалась на том, что Ольга была осуждена и не было родственников, которые могли бы ухаживать за дочерью.

Что касается сына, то 11 октября 2017 года Комиссия по делам несовершеннолетних признала, что он нуждается в государственной защите. Ванечку забрали из семьи и поместили в Дом ребенка. Мол, родители «злоупотребляли спиртными напитками, вели асоциальный образ жизни». Ольга Канатовская говорит, что в прошлом году прошла необходимое лечение, а в марте по своей инициативе, платно прошла еще специальный курс лечения через введение препарата сроком действия на один год.

20 августа 2018 года Заводской суд Минска лишил ее родительских прав. Решение основывалось на том, что Ольга была на учете в наркологическом диспансере. Однако она говорит, что на учет попала 15 лет назад автоматически, так как преступление, за которое она была осуждена, было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Потом не знала, что после освобождения в 2012 году ей необходимо отмечаться в диспансере. А для снятия с учета нужно отмечаться в течение трех лет.

Также Ольге вспомнили два прогула. Тогда она не вышла на работу по причине сильных снегопадов.

Большая часть иска против Ольги перечисляет положительные факты. Однако суд решил, что «положительные изменения в поведении ответчицы имеют непродолжительный период времени и не могут свидетельствовать о том, что последняя твердо стала на путь исправления».

По словам Ольги, суд обошел вниманием заключение, которое дал Дом ребенка № 1 - о том, что считает возможным вернуть ребенка родителям.

Заводской суд лишил Ольгу родительских прав, однако отклонил аналогичный иск против ее мужа.

Ольга безуспешно обжаловала решение в Минский городской суд, который лишил родительских прав уже и Дмитрия.

«Заключение базировалось на основании образа жизни»

Заместитель начальника отдела воспитательной, идеологической работы и охраны детства в администрации Заводского района Татьяна Багучунус не стала рассказывать подробности дела журналистам. Она сослалась на то, что решение о лишении родительских прав принимал суд.

«Мы давали заключение. Но это все было в рамках судебного заседания. Они опровергли в городском суде. У них все осталось в силе. Какие появились вопросы? Что, два суда незаконно приняли решение?»

По словам Татьяны Багучунус, их заключение базировалось на «основании образа жизни, который вела мама, и отношения к ребенку». Что имелось в виду, Татьяна Багучунус не объяснила.

Ольга борется за сына, наняла адвоката

Полтора месяца назад Ольга Канатовская обратилась к адвокату Ольги Савич, чтобы обжаловать лишение родительских прав.

«Она перезвонила в тот же день. Пришла женщина абсолютно трезвая, скромно одетая. Она сказала, что трижды привлекалась к уголовной ответственности, освободилась 6 лет назад. И после этого никаких эксцессов не было. Она познакомилась с этим мужчиной, и у него это первый ребенок. Он не судим, работает токарем. Никакого негатива не было. Три месяца ребенок был в семье, и опека считала, что она может этого ребенка воспитывать», - сказала адвокат.

По словам адвоката, с места работы Ольги Канатовскай, а работает она там долго, характеристика исключительно положительная.

«Написано, что она ни разу не появлялась в состоянии алкогольного опьянения на работе».

«Этой семье должны были дать шанс»

Адвокат считает, что основания для лишения родительских прав Ольги Канатовскай формальные и этой семьи должны были дать шанс. Но суды прошли очень быстро.

«Их посещал участковый по месту жительства, и они всегда были трезвы. Отмечалось, что в комнате чисто и аккуратно. И участковый говорил, что ходатайствует, чтобы вернули ребенка в семью. И дом-интернат, куда она постоянно ходит, носит пампeрсы, также ходатайствовал, чтобы ребенок вернули в семью. Никто об этом не говорит и ничего не происходит», - рассказывает Ольга Савич.

Были два случая, когда Ольгу Канатовскую обвинили в употреблении алкоголя. Когда женщина принесла ребенка в поликлинику на прививку, ей сказали, что она якобы в состоянии алкогольного опьянения.

«Она говорит: что вы придумали? Берет ребенка, уходит, за нее заступается муж. И у мужа возникает конфликт с сотрудниками поликлиники. Далее, говорит, ее вызвал участковый - мол, если хотите, чтобы у мужа была проблема, то она будет. Поэтому напишите, что хотя бы выпили джин-тоник, нас это устроит. Она это пишет, но освидетельствования не было. Ее привлекают к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения ».

На дне рождения у кумы естественно, был алкоголь. И если в этот момент неизвестно как зашли представители опеки с участковым и забирали ребенка, то муж Ольги пытался помешать.

«В отношении него возбуждено уголовное дело за сопротивление сотруднику милиции. Также привлекают к ответственности Ольгу второй раз, за ​​то, что она была в состоянии алкогольного опьянения. Мужа - первый раз. Она сказала, что прибор показал одно промилле с хвостиком, а они написали два. То есть они увеличили на единицу. У них отбирают ребенка», - говорит адвокат.

Сейчас родители Ванечка готовятся обжаловать решение суда в порядке надзора. Шанс очень небольшой, считает адвокат.

«Тем более что пока мы дойдем до Верховного суда, нам нужно получить ответ председателя городского суда. Но ребенок за это время могут легко усыновить, и мы тогда вообще не найдем никаких концов», - говорит Ольга Савич.