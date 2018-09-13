Борис Бухель: У нас вместо независимой судебной системы - «телефонное право» 13.09.2018, 15:53

Борис Бухель

Фото: dw.de

Администрация Лукашенко ответила могилевскому правозащитнику на обращение в защиту РЭП.

Могилевский правозащитник Борис Бухель был одним из тех, кто выступил против уголовного преследования лидеров независимого профсоюза радио-электронной промышленности, сообщает могилевская «Весна».

Летом 2017 года в отношении руководителя РЭП Геннадия Федынича и бухгалтера организации Игоря Комлика возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 243 – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич с начала следствия находился под подпиской о невыезде.

24 августа 2018 года суд Советского района Минска приговорил обоих к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа без конфискации имущества. Кроме этого, Федыничу и Комлику предписали выплатить штраф в 47 560 рублей и государственную пошлину.

Во время судебного процесса могилевский правозащитник Борис Бухель, а также большинство его коллег направили в администрацию правителя требование прекратить уголовное преследование в отношении Федынича и Комлика

— Как показало судебное разбирательство, которое длилось более двух недель, у обвинения абсолютно отсутствовали хоть какие-либо доказательства, подкрепленные официальными документами и фактами, — говорит Бухель.

Администрация Лукашенко самоустранилась от решения вопроса. Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык в своем ответе заявил, что «должностные лица aдминистрации не наделены полномочиями давать оценку решениям, которые принимаются судами, отменять или пересматривать их»:

— Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону, — отметил Шлык.

Бухель считает ответ отпиской. Несмотря на то, что Шлык ссылается на нормы права, правоприменительная практика доказывает, что власть активно влезает в судебные дела:

— У нас нет независимой судебной системы. У нас «телефонное право». Поэтому мы и обращались. Аналогичным было дело Беляцкого – его посадили по указке властей и потом же выпустили по такой же указке, когда понадобились преференции от Запада. «Дело профсоюзов» имеет политический характер. Значит, суды будут прислушиваться к власти, — утверждает правозащитник.

Поскольку судей снимает и назначает Лукашенко, независимого суда в Беларуси быть не может, уверен Бухель, а значит ответ aдминистрации диктатора – лицемерие.