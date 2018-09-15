Как житель Барановичей превратил старый Opel в багги 1 15.09.2018, 12:15

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Фото: intex-press.by

Алексей Абрамович создал автомобиль, предназначенный для езды по бездорожью.

Алексей рассказал intex-press.by, откуда возникла идея собрать такое транспортное средство, сколько на это ушло времени и где он на нем катается.

Абрамович увлекается автомобилями и мотоциклами с детства: будучи в третьем классе он помогал отцу в гараже. И за руль Алексей сел довольно рано: в школе он «оседлал» мопед, позже пересел на мотоцикл, а после совершеннолетия – за руль автомобиля. Сейчас машины для Алексея – это и профессия (он работает слесарем по ремонту автомобилей), и хобби.

– Просто ремонтировать стало неинтересно, захотелось чего-то большего. И тогда я решился на свою первую переделку – из мотоцикла «ИЖ» сделал квадроцикл, – рассказывает он.

Катание на квадроцикле, по словам мужчины, дарит ему чувство свободы. Плюс адреналин, которого, говорит Алексей, иногда не хватает. Единственный негативный нюанс: катание на квадроцикле – травмоопасно.

Фото: intex-press.by

Однажды Алексей вместе с сыном катался на квадроцикле на трассе мотокросса в Южном микрорайоне. На очередной горке, рассказывает горожанин, их так подбросило, что они с трудом удержались на сиденьях. После этого Алексей решил собрать свой первый багги – легкий двухместный автомобиль для езды по бездорожью.

– Для меня багги – это относительно безопасный вариант квадроцикла с ремнями безопасности и кузовом. Ощущения от езды примерно те же, зато можно не беспокоиться, что на какой-нибудь горке тебя выбросит, – поясняет он.

Фото: intex-press.by

Свой первый багги Алексей создавал по картинкам, которые увидел в интернете.

– Я не представлял, как делать, за что браться. Но глаза боятся, а руки делают, – говорит он.

Нынешний багги, созданный на базе авто Opel Omega 1988 года выпуска, уже третий. Предыдущие Алексей продал. Opel купил зимой за $200.

– Я специально подбирал автомобиль, который соответствует необходимым техническим параметрам, чтобы основные узлы остались «родными». Так и вышло – двигатель, коробку передач и часть подвески я не трогал, – поясняет Алексей.

Полностью он изменил кузов. Его Алексей сварил из водопроводных труб, а сверху закрыл брезентовым тентом на хомутах. У такого кузова, говорит горожанин, есть ряд преимуществ. Во-первых, если нужно к какой-то детали добраться, достаточно обрезать хомуты. Во-вторых, с таким кузовом машина получается легкой. А в-третьих, с брезента легко убрать грязь, которая остается после езды по бездорожью.

Чтобы машина стала повыше, Алексей заменил резину. В переделке Opel Алексею помогал 18-летний сын. На работу ушло около полугода.

– Я не находился в гараже сутками, а занимался созданием багги по выходным и после работы. Благо жена против такого хобби ничего против не имеет. Она не любитель таких автомобилей, но считает, что лучше я буду в гараже с машиной, чем непонятно где, – с улыбкой рассказывает Алексей.

Багги Алексея разгоняется до 120 км/ч, но по дорогам общего пользования на этой машине ездить нельзя. Раньше катался на трассе мотокросса, но теперь и там ездить запрещено. Поэтому, когда возникает желание вновь почувствовать свободу и прилив адреналина, Алексей выезжает на полевые дороги.

– Самое главное во время езды – безопасность. После того случая на квадроцикле я делаю в багги пятиточечные ремни безопасности и езжу только в шлеме и специальных очках. Это касается и пассажиров, – отмечает он.

По словам Алексея, багги – авто на любителя. Есть те, кто, прокатившись однажды, больше садиться в багги не рискует. И это понятно: автомобиль создан не для спокойных прогулок.

– Я больше кайфую в момент создания багги, чем во время катания. Интересно самому разработать модель, а потом следить, как задумка становится реальностью. Да и прокатиться на результате своей работы мне приятно, – делится Алексей Абрамович.