Топ-10 автомобилей, которые не ломаются 1 16.09.2018, 13:50

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Названы «вечные» модели.

Вопрос надежности транспортных средств с каждым годом становится все более актуальным. В первую очередь владельцы начинают задумываться над тем, входит ли их автомобиль по этому показателю в пул самых надежных моделей машин в мире или хотя бы «дотягивает» до среднестатистических мировых показателей. Никому не хочется проводить дни в гараже или постоянно загонять своего железного коня в автосервис. Причем для немалого количества автолюбителей вопрос здесь стоит не только в деньгах, но во времени и удобстве, пишет 1gai.ru.

По этой причине совершенно неудивительными оказываются многочисленные рейтинги технической надежности современной продукции автокомпаний.

Очередной рейтинг был составлен Consumer Reports, и он красочно иллюстрирует самые надежные автомобили, которые только можно приобрести на мировом рынке. В список вошли Топ-10 моделей, которые считаются самыми беспроблемными при владении и которые способны проехать практически без единой поломки минимум 300 тыс. км. Вернее сказать, техника, вошедшая в топовый список, конечно, тоже ломается, но проблемы эти несерьезны и не доставляют автовладельцам неприятностей.

Рейтинг был составлен на основе опроса тысяч автовладельцев, в чьих руках находится та или иная модель в течение нескольких лет, и процентно высчитан по количеству жалоб, о которых рассказали автолюбители. Наиболее надежные модели, на которые жаловались реже всего за последние 12 месяцев, вошли в Топ-10.

Владельцы столь надежных автомобилей вообще должны быть очень благодарны нижеперечисленным автопроизводителям, поскольку чем дольше вы будете владеть одним автомобилем, скажем, купленным новым, тем больше денежных средств сэкономите.

Кстати, анализ проводился на базе 13-миллионного архива автомобилей с сайта iSeeCars.com. Поэтому такому исследованию можно всецело доверять.