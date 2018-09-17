Боевые корабли НАТО подошли к Сирии 1 17.09.2018, 7:33

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Флот патрулирует воды в в непосредственной близости от страны.

К территории Сирии были стянуты боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных морских ресурсов. В настоящий момент фрегаты стран — членов Североатлантического альянса, по данным агентства, осуществляют патрулирование в непосредственной близости от арабской республики в районе Восточного Средиземноморья.

В составе группы боевых кораблей блока, как указывает агентство, — голландский фрегат De Ruyter, греческий Elli и канадский Ville de Quebec. О том, что последний корабль отправился с военно-морской базы в канадском Галифаксе в Средиземное море в рамках миссии НАТО в Центральной и Восточной Европе 18 июля сообщало местное издание The Star Halifax. На борту фрегата, по его данным, был размещен американский многоцелевой палубный вертолет CH-148 Cyclone, который был разработан для Вооруженных сил Канады. Где фрегаты базировались затем «Интерфакс» не уточняет.

Ранее свою военную группировку в Сирии на фоне сообщений о том, что США готовы нанести удар по арабской республике, если сирийский лидер Башар Асад отдаст приказ о применении против противников его режима химического оружия, начала наращивать Россия. В конце августа российское военное ведомство объявило о том, что у берегов Сирии оно развернуло самую мощную эскадру за все время конфликта.

Она, по информации Минобороны, в частности, была усилена ракетным крейсером «Маршал Устинов», большим противолодочным кораблем «Североморск», фрегатами «Пытливый», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также подводными лодками Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». Увеличение российской эскадры у берегов Сирии позже заметили в Североатлантическом блоке.